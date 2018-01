Bichinet: Orice pesedist are sansa sã ajungã ministru!

miercuri, ianuarie 31, 2018, 3:00

Presedintele PMP Vaslui, deputatul Corneliu Bichinet, spune cã parlamentarii PSD ar trebui sã fie foarte fericiti, fiindcã, în conditiile în care PSD schimbã guvernele atât de des, au cu totii sanse reale sã facã parte din executiv.

‘Parlamentarii PSD trebuie sã fie cei mai fericiti din Univers, deoarece, dacã Dragnea schimbã premierii in ritmul acesta, in mod cert, 20 – 30 dintre actualii parlamentari vor putea deveni primminis tri, iar ceilalti deputati si senatori incap, toti, pentru un scurt mandat de ministru. Nu cred cã se va putea intampla in istoria umanitãtii ca un partid sã aibã o evolutie dualã atat de spectaculoasã ca a PSD-ului din Romania, care este si la putere, si in opozitie. El isi pune un guvern, peste o anumitã perioadã, tot el il dã jos’, a declarat parlamentarul PMP. Corneliu Bichinet a afirmat cã impactul frãmantãrilor de pe scena politicã este unul foarte mare, mai ales pentru zona economicã. ‘Pentru prima datã, a venit o delegatie de japonezi cu un prim-ministru in frunte, si doamna Firea nu a avut unde sã-i ducã, pentru cã la Guvern era inventar, asa cã l-a dus la Muzeul Satului, sã vadã cum fãceau strãmosii nostri oale si ulcele din lut. Deci, sub aspect economic, reculul este mare, iar trepidatiile din zona valutarã sunt doar forma exterioarã a dezastrului’, a subliniat Bichinet. Presedintele PMP Vaslui sustine cã plecarea Guvernului Tudose, in urma neintelegerilor din PSD, a produs bulversare in randul electoratului. ‘Impactul este si in ceea ce priveste electoratul, care trece printr-un proces de bulversare spectaculoasã. Cand Iohannis a actionat si el cu celeritatate, ca un om echilibrat si rational, cei care il sustineau s-au supãrat nevoie mare. Ce ar fi vrut cei din piatã, ca Iohannis sã prelungeascã criza si s-o transformãm dintr-una guvernamentalã intr-o crizã economicã structuralã?’, a spus Corneliu Bichinet.