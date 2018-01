Bichinet: Imaginea lui Armeanu nu trebuie mânjitã cu noroi!

miercuri, ianuarie 10, 2018, 3:00

Situatia explozivã înregistratã anul trecut la DGASPC Vaslui, unde s-au înregistrat întârzieri la plata salariilor angajatilor si a unor bunuri sau servicii contractate de unitate, cauzate în principal de subfinantare, a atras critici ample la adresa conducerii institutiei. Împotriva acestora s-a pronuntat deputatul PMP Corneliu Bichinet, care a subliniat, în cadrul unei conferinte de presã, meritele fostului director general, Ionel Stefãnicã Armeanu. „Vã spun în cunostiintã de cauzã, dupã ce mai multi ani am coordonat, din partea CJ, activitatea Protectiei Copilului, are meritul cã, în acest moment, peste zece mii de copii, mame si alte persoane care au nevoie de ajutor se bucurã de liniste si îngrijire, si nu stau în ghetouri sau dorm pe strãzi ori prin canale. Nu cã Armeanu ar fi de neînlocuit, dar imaginea si munca lui, care a dus judetul Vaslui pe locul I în domeniul protectiei copilului, nu trebuie mânjitã cu noroi!”.

Situatia de la DGASPC Vaslui si in special declaratiile apãrute in spatiul public dupã ce un raport a Curtii de Conturi a arãtat mai multe nereguli in modul in care a fost gestionat bugetul institutiei au fost subiectul central al primei conferinte de presã din acest an a deputatului PMP de Vaslui Corneliu Bichinet. ‘L-am vãzut pe doctorul Tãtaru, presedintele liberalilor vasluieni, revoltat si intransigent cu privire la Protectia Copilului si felul in care a fost condusã aceastã institutie. Cat a fost senator, nu l-am auzit pe Tãtaru sã abordeze acest subiect, si nici sã calce prin vreunul din centrele DGASPC sau mãcar in curtea institutiei de la Moara Greci. Mai mult, profitand poate si de faptul cã directorul Armeanu are o problemã de sãnãtate si poate rãspunde acuzatiilor, s-au gãsit si altii care sã-i urmeze lui Tãtaru si sã-l facã rãspunzãtor pe Armeanu de toate relele din institutie! Eu cat am fost presedinte, si apoi vicepresedinte, la Consiliul Judetean am fost rãspunzãtor de Protectia Copilului, cunosc marea parte a angajatilor si stiu foarte bine cum a decurs acolo activitatea. Vreau sã stie toti cã Vasluiul e pe locul intai in tarã ca numãr de copii institutionalizati sau plasati in ingrijire maternalã, dar si la numãrul de cazuri de alte persoane aflate in suferintã – cu handicap, mame abuzate, bãtrani cu nevoi speciale – aflate in atentia acestei institutii si care se bucurã de liniste si ingrijire. Copiii nostri nu dorm in ghetouri sau pe stradã, iar cei din familii dezorganizate sunt permanent monitorizati si, in caz de nevoie, scosi din mediul nepropice. Acesta este meritul lui Ionel Stefãnicã Armeanu, un profesor de chimie care s-a dovedit a fi unul dintre cei mai buni inspectori generali scolari ai judetului Vaslui, un foarte bun organizator, care a fãcut o treabã de exceptie, pus in fruntea unei institutii cu peste 2.500 de angajati, ce au in ingrijire peste 10.000 de copii, care inseamnã tot atat de multe drame care, cele mai multe, au avut un final fericit!’, a explicat deputatul PMP Corneliu Bichinet. ‘Au fost poate si greseli, iar cine a gresit, sã plãteascã, dar asta nu inseamnã sã-l scoateti pe Ionel Stefãnicã Armeanu vinovat de toate relele! Nu cã Armeanu ar fi de neinlocuit, dar imaginea si munca lui nu trebuie manjite cu noroi! Activitatea si rezultatele sale nu pot fi negate de nimeni. Si totusi, s-au gãsit unii care sã-l conteste! Am vãzut insã cã, din cei 79 de directori de la Protectia Copilului, oameni pe care Armeanu i-a tinut aproape si pe care i-a format si sprijinit, nici unul nu s-a ridicat in apãrarea lui… Poate, cine stie, sperau sã fie ‘unsi’ directori de cãtre Dumitru Buzatu! Chiar, oare pe cine veti pune director la DGASPC, domnule Buzatu?’, a intrebat retoric Corneliu Bichinet.