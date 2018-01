Bichinet: «Buget satisfãcãtor pentru judetul Vaslui»

joi, ianuarie 11, 2018, 3:00

Amendamentele la proiectul bugetului de stat pentru 2018 propuse de deputatul PMP Corneliu Bichinet au avut un efect pozitiv pentru judetul Vaslui. Prin prisma sumelor alocate pentru reabilitarea drumurilor judetene si comunale, dar si UAT-urilor, deputatul vasluian considerã cã anul 2018 este unul bun din punctul de vedere al alocãrilor bugetare. Mai mult, Corneliu Bichinet a primit asigurãri de la ministrul Sãnãtãtii, Florian Bodog, cã în curând vor fi achizitionate 100 de noi ambulante, din care 10 – 12 vor ajunge în judetul Vaslui! Deputatul PMP face si un apel la colegii sãi parlamentari ca, în 2018, sã i se alãture în eforturile de a schimba imaginea negativã a judetului Vaslui.

De curand, presedintele Klaus Johannis a promulgat Legea bugetului de stat pentru anul 2018, buget considerat ca ‘satisfãcãtor’ din punctul de vedere al alocãrilor destinate judetului Vaslui chiar si de unul dintre cei mai combativi reprezentanti ai opozitiei, deputatul PMP Corneliu Bichinet. Anterior discutiilor din Parlament pe marginea proiectului de buget, deputatul vasluian a depus peste 200 de amendamente, provenite, conform spuselor acestuia, ‘din discutiile cu reprezentantii mediului de afaceri, dar si cu primari, unii chiar din PSD, care, desi partidul lor este la putere, nu se pot adresa cu observatii ori doleante propriilor parlamentari!’. Desi marea majoritate a amendamentelor depuse de deputatul PMP au fost respinse, acesta a inregistrat si succese, nenumãratele sale luãri de pozitie de la tribuna Parlamentului ori interpelãri adresate Guvernului avand, astfel, o finalitate pozitivã. ‘Am militat pentru alocarea unor sume mai mari judetului Vaslui pentru reabilitarea infrastructurii rutiere, lucru obligatoriu pentru atragerea de noi investitii in judet si reducerea decalajului dintre Vaslui si alte judete. Conform bugetului, anul 2018 se dovedeste a fi foarte bun pentru judetul Vaslui din punctul de vedere al finantãrilor primite, dintre cele mai mari nu doar din ultimii ani, ci si fatã de celelalte judete din tarã. La CJ sunt in derulare sau pe cale de a fi implementate si proiecte vechi, si noi, amanate din lipsa banilor, si care acum vor intra in implementare. Primarii au, la randul lor, finantãri corespunzãtoare. Depinde doar de ei cum vor fi cheltuiti banii!’, a declarat deputatul PMP Corneliu Bichinet. Acesta a dat o veste bunã si vasluienilor din mediul rural, privind accesul acestora la servicii medicale. ‘Am cerut ca in comune, cel putin in cele izolate sau mai depãrtate, sã fie alocatã o ambulantã, care sã preia in cel mai scurt timp cazurile urgente, lucru care se regãseste chiar si in programul PSD, care insã panã acum nu a fãcut nimic pentru a onora aceastã promisiune. Am depus un amendament la buget, avand sustinerea mai multor parlamentari, insã ministrul Sãnãtãtii, Florian Bodog, a iesit la rampã si ne-a rugat sã nu mai sustinem acest amendament. În schimb, ministrul Bodog a promis cã, in luna ianuarie chiar, vor incepe procedurile pentru achizitionarea a 100 de ambulante, 10 – 12 dintre acestea urmand a ajunge in judetul Vaslui. Sper sã fie om de cuvant si sã-si onoreze promisiunea!’, a anuntat deputatul PMP Corneliu Bichinet. Parlamentarul este insã supãrat cu privire la un alt subiect ce afecteazã zeci de mii de vasluieni si pe care, incã de la debutul mandatului sãu de deputat, l-a supus atentiei guvernantilor. ‘Nici nu mai stiu a cata oarã am cerut ministrului Bodog redeschiderea Spitalului Orãsenesc Negresti, si am depus chiar un amendament in acest sens. Rãspunsurile primite panã acum sunt halucinante: conform mai-marilor Ministerului Sãnãtãtii, acest spital nici nu este inchis! Eu stiu cã la mijloc este incãpãtanarea cuiva de la CJ, stim cu totii cine, conform cãruia nimeni nu va redeschide acest spital dacã nu dã el binecuvantarea! Ei bine, cer acum public aceastã binecuvantare, in numele a zeci de mii de locuitori din zonã care suferã din cauza lipsei serviciilor medicale!’, a mai spus Bichinet. Deputatul PMP face si un apel cãtre clasa politicã vasluianã si la toti factorii de decizie sau formatori de opinie in a-si uni eforturile pentru a schimba perceptia publicã care este acum asociatã judetului Vaslui: ‘Dacã altii se jeneazã de acest lucru, mie nu mi-a fost niciodatã rusine sã spun cã sunt vasluian, iar cuvinte ca Vaslui, Barlad, Husi, Negresti sau Murgeni se regãsesc de fiecare datã in discursurile sau declaratiile mele! Din pãcate, Vasluiul se ‘bucurã’ de o imagine deformatã, conform cãreia toti suntem niste betivi, violatori, lenesi si asistati social. Aceastã imagine este intretinutã chiar de oamenii din Vaslui, pentru cã nu i-a pus nimeni sã bea si, la betie, sã se batã, sã violeze, sã-si abandoneze copiii… Se spune cã oamenii beau din cauza mizeriei… Nu este adevãrat; oamenii beau pentru cã le este sete, pentru cã nu fac nimic si nu vor sã munceascã… iar dupã aceea, fac prostii! Însã acest lucru nu se intamplã doar in judetul Vaslui si in nici un caz nu este specific vasluienilor, care, cei mai multi, sunt oameni muncitori si gospodari. Crezul meu este ca, prin ceea ce fac la Bucuresti, in calitate de parlamentar, si acasã, in calitate de om, sã schimb imaginea judetului Vaslui, si m-as bucura ca, in acest an, sã mi se alãture si ceilalti parlamentari vasluieni, indiferent cã sunt la putere sau din opozitie!’, a conchis Corneliu Bichinet.