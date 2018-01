Banii vasluienilor, la ora adevãrului

vineri, ianuarie 5, 2018, 3:00

Primãria Vaslui a demarat discutiile pe proiectul de buget pe 2018. Pe segmentul veniturilor proprii se prognozeazã o realizare a programului de circa 94%, în timp ce veniturile de la bugetul consolidat al statului vor fi cel putin la nivelul din 2017. În paralel cu declansarea dezbaterii publice pentru bugetul pe 2018, va fi pregãtitã si transmisã vasluienilor si scrisoarea primarului. În acest an, vasluienii vor plãti impozite mai mari pe clãdirile rezidentiale, terenuri si autoturisme.

Din data de 3 ianuarie 2018, Primãria Vaslui a inceput analiza proiectului de buget pentru anul curent. Din surse locale, municipalitatea mizeazã pe realizarea programul de venituri intr-un procent de 94%, iar in ceea ce priveste sumele alocate de la bugetul consolidat al statului, acestea vor fi cel putin la nivelul anului 2017. Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, spune cã proiectul de buget tine cont de legislatia actualã in materie de fiscalitate si va fi prioritizat pentru a sustine intreaga activitate a municipalitãtii. ‘Din sursele proprii si cele externe vom constitui finantarea pentru anul 2018. Avem un excedent bugetar mic rãmas din anul trecut. În ultimele zile din 2017, am virat banii tuturor furnizorilor de servicii si activitãti. Trebui sã gandim pozitiv anul 2018’, a spus Vasile Pavãl. ‘Pentru proiectul de buget pregãtim si dezbaterea publicã necesarã. Vom face scrisoarea primarului, in care vor fi trecute toate obiectivele de investitii vizate si realizãrile, si vom trece la treabã. Cel mai important lucru pentru noi este cã impreunã am fãcut un pas spre normalitate si am asezat Vasluiul destul de bine. În 2018 va fi destul de grea mentinerea la standardele actuale, insã dorim sã pãstrãm ce am realizat si sã arãtãm cã Vasluiul isi meritã locul obtinut. Avem un trend pozitiv in ce priveste ima ginea orasului’, a mai spus Vasile Pavãl.

Impozite locale mai mari

Pentru anul 2018, impozitul pe clãdirile rezidentiale in proprietatea persoanelor fizice va creste cu 11%, pe segmentul terenurilor intravilane impozitul se va majora cu 10%, iar in cazul autoturismelor, impozitul va fi mai mare cu 20%. De asemenea, prin efectul legii, impozitul pentru mijloacele de transport marfã, mai mari de 12 tone, va fi mai mare cu 7%. În ultimii ani, cresterea impozitelor si taxelor locale au survenit ca urmare a aplicãrii modificãrilor legislative. Mai mult, pentru a veni in intampinarea contribuabililor, incepand cu data de 1 ianuarie 2016, datã la care au intrat in vigoare prevederile noului cod fiscal, a fost propusã si aprobatã reducerea cotei de impozitare utilizatã in stabilirea impozitului pe clãdirile rezidentiale proprietatea persoanelor fizice, de la 0,1% la 0,09%. De asemenea, a fost propusã si aprobatã reducerea cotei de impozitare utilizatã la determinarea impozitului pe clãdirile nerezidentiale proprietatea persoanelor juridice, de la 1,8% la 1,6%. O altã mãsurã propusã in vederea diminuãrii impactului adus de modificãrile legislative, concretizate in cresteri ale cuantumului impozitelor si taxelor locale, a fost acordarea bonificatiei la plata integralã a obligatiilor fiscale datorate, panã la primul termen de platã, in cazul persoanelor juridice, de 10%, fatã de 5%.