Banii europeni i-au pus cu burta pe carte

Sute de fermieri vasluieni au urmat, anul trecut, cursurile de pregãtire profesionalã în agriculturã. Certificatul de calificare în meserii precum tractorist, apicultor, legumicultor sau crescãtor de animale este obligatoriu pentru obtinerea finantãrilor europene nerambursabile. Printre altele, fermierii au învãtat cum se conduce o fermã agricolã, cum se utilizeazã tehnologiile inovative sau modul în care se implementeazã practicile prietenoase cu mediul.

Accesarea fondurilor europene din sectorul agricol ii determinã pe fermierii vasluieni sã punã mana pe carte. În cursul anului trecut, 168 de persoane au absolvit cursurile de pregãtire profesionalã in mai multe meserii: apicultori – 51 absolventi, legumicultor – 26 absolventi, tractorist – 28 absolventi, lucrãtor in cultura plantelor – 18 absolventi, cresterea animalelor – 20 absolventi, pomiculturã – 17 absolventi, domeniul agromediu si climã – 7 absolventi si agricultura ecologicã – 1 absolvent. Pe aceeasi structurã de cursuri, incã 111 fermieri urmeazã cursurile de pregãtire profesionalã, in timp ce alte 36 de persoane s-au inscris pentru a se specializa in sectorul agricol. Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui, a precizat cã institutia pe care o conduce a organizeazã cursuri pentru pregãtirea profesionalã a producãtorilor agricoli, din domeniile in care isi desfãsoarã activitatea. Finalizarea acestora este una din conditiile de bazã pentru accesarea de fonduri europene. ßPe parcursul efectuãrii cursurilor, s-au desfãsurat lectii teoretice si demonstratii practice in fermele de profil, sustinute de specialisti in domeniu. Îndrumarea profesionalã, activitãtile demonstrative si actiunile de informare vor contribui la cresterea si implementarea unui management eficient al exploatatiilor conduse de tineri, fermieri mici si cele mari de familie. Este vorba despre adoptarea de practici prietenoase cu mediul, sporirea gradului de competitivitate, utilizarea tehnologiilor si proceselor inovative, utilizarea mai eficientã a resurselor, imbunãtãtirea performantelor de mediu si dobandirea cunostintelor pentru gestionarea riscurilor la care sunt expuse culturile agricole. A fost identificatã nevoia fermierilor de a cunoaste efectul practicilor agricole asupra biodiversitãtii solului si al apei, mai ales in contextul schimbãrilor climatice din prezent’, a explicat Gigel Crudu.

Consultanta pentru fermieri

Pe langã cursurile de pregãtire profesionalã, specialistii DAJ Vaslui au desfãsurat si activitãti de consultantã agricolã pentru fermierii din sectorul vegetal si cresterea animalelor, privind accesarea de mãsuri din PNDR 2014-2020. Astfel, s-au efectuat deplasãri in 25 de localitãti ale judetului Vaslui, iar peste 520 de producãtori agricoli au fost informati despre conditiile de eligibilitate in accesarea de fonduri europene. În cadrul sesiunilor s-au efectuat informãri privind codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluãrii cu nitrati din surse agricole, infiintarea de grupuri si organizatii de producãtori etc.