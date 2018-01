Bani frumosi pentru vasluienii care au plecat sã lucreze în alte orase

marți, ianuarie 30, 2018, 3:00

În anul 2017, 17 persoane au beneficiat de primã de instalare, de la Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã Vaslui. Prima de instalare neimpozabilã se acordã in cuantum diferentiat, astfel: 12.500 lei pentru persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de muncã si care se incadreazã in muncã, potrivit legii, intr-o altã localitate, si ca urmare a acestui fapt isi schimbã domiciliul sau isi stabilesc resedinta. Se acordã o primã de 15.500 lei pentru persoanele inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de muncã, care se incadreazã in muncã si isi schimbã domiciliul sau isi stabilesc resedinta in situatia in care sunt insotite de membrii familiei in sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicatã, cu modificãrile ulterioare, iar in cazul familiilor monoparentale, in situatia in care sunt insotite de copilul sau copiii aflati in intretinere. ìÎn conditiile in care ambii soti indeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare, unul va primi suma de 12.500 lei, iar celãlalt va primi o primã de instalare in cuantum de 3.500 lei. Prima de instalare se acordã in douã transe, astfel: o transã egalã cu 50% din cuantumul stabilit la data instalãrii si o transã egalã cu 50% din cuantumul stabilit, dupã expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.