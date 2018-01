Azilul din Bârlad se nãruie, decidentii (iar) se ceartã…

miercuri, ianuarie 10, 2018, 3:00

Ambitii mari între taberele PSD si PNL din Consiliul Local (CL) Bârlad pe tema viitorului azil de bãtrâni din localitate. În timp ce municipalitatea forteazã preluarea terenul aferent imobilului pe care deja îl detine, o parte a Executivului local spune cã pretul de 4 milioane lei cerut de vânzãtor, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP), este prea mare. Între timp, clãdirea se degradeazã vãzând cu ochii.

Azilul de bãtrani din Barlad, intitulat pompos ßCentrul Rezidential de Asistentã si Îngrijire a Persoanelor Varstnice’, are o valoare pe mãsurã, estimatã la peste 1,6 milioane lei – clãdirea si peste 4 milioane lei – terenul aferent. Investitia, finalizatã in prezent in proportie de 73-75%, a atras atentia, la un moment dat, chiar si conducerii Prefecturii Vaslui, care s-a implicat pentru ca pãrtile, respectiv CARP, in calitate de vanzãtor, si Primãria Barlad, in calitate de cumpãrãtor, sã cadã de acord asupra pretului final al edificiului. Protocolul de colaborare intre pãrti a fost semnat prin anul 2003, numai cã, de atunci panã in prezent, acesta s-a tot poticnit in mai multe acte aditionale si conventii suplimentare. Lucrãrile au fost sistate, cearta intre pãrti s-a amplificat iar clãdirea a inceput sã se degradeze. Supãrarea a apãrut, in primã instantã, din partea celor de la CARP, care au evaluat, cu ajutorul unor experti in domeniu, toatã investitia la o sumã pe care Primãria nu a recunoscut-o, apreciind cã ar fi prea mare. Prin urmare, nici orele intregi de discutii si nici chiar sedintele dese de mediere initiate de Prefecturã nu au dus la vreun rezultat din 2003 panã acum.

Prea scump…

Chiar inainte de sãrbãtorile de iarnã, toatã lumea a rãsuflat usuratã, dupã ce conducerea Primãriei a anuntat cã a finalizat o nouã expertizã (a treia in aceeasi cauzã) a terenului, din care a reiesit cã, de fapt, pretul cerut de CARP este corect. Motiv pentru care Executivul local a si initiat un proiect de hotãrare care prevedea alocarea sumei de 4 milioane lei cu scopul declarat de a se achizitiona terenul azilului. Numai cã, in continuare, consilierilor locali PSD li s-a pãrut cã suma ar fi prea mare si, pe cale de consecintã, s-au abtinut de la vot. Adicã un alt fel de a vota ßimpotrivã’… În plus, cei de la CARP Barlad nu au fost prezenti la sedinta in cauza, protestand astfel impotriva unei tergiversãri nejustificate a parafãrii intelegerii. În plus, CARP s-a declarat nemultumitã si de faptul cã, tot din cauza amanãrii intelegerii, intre timp sar putea diminua valoarea terenului, in suprafatã de peste 2.700 metri pãtrati. Dar si cea a clãdirii, care deja, la etajele superioare, are afectatã grav tencuaiala exterioarã iar in interior au apãrut infiltratiile. Cel mai hilar este cã, desi detine imobilul, Primãria nu poate nici sã finalizeze lucrãrile la azil, nici sã intervinã pentru a-l conserva, intrucat legea nu permite eliberarea unei autorizatii de construire pentru o clãdire construitã pe terenul altui proprietar. De unde si necesitatea cumpãrãrii terenului de la CARP, pentru ca azilul sã poatã fi, in sfarsit, pus in functiune.