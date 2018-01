Au început înscrierile la bacalaureat!

miercuri, ianuarie 31, 2018, 3:00

Înscrierile pentru sustinerea examenului de Bacalaureat în prima sesiune, cea de varã, au început luni, 29 ianuarie si dureazã pânã pe 2 februarie 2018, conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Peste douar douã sãptmâni, la sfârsitul vacantei intersemestriale, editia 2018 a Bacalaureatului va debuta prin sustinerea probelor orale.

Zilele acestea, la nivelul judetului Vaslui, circa 2.400 de viitori absolventi ai liceului, dar si circa 300 de candidati provenind din promotiile anterioare, care vor sustine una sau mai multe probe la care nu au luat note de trecere la editiile din anii precedenti, sunt asteptati sã se inscrie pentru a participa la sesiunea de varã a Bacalaureatului 2018. La acest examen de maturitate se pot inscrie atat candidatii din seria curentã, cat si cei din seriile anterioare care nu au promovat examenul de bacalaureat. Elevii romani care au studiat in strãinãtate se pot inscrie la examenul de bacalaureat numai dupã echivalarea studiilor si promovarea examenelor de diferentã stabilite de MECTS, prin Centrul National pentru Recunoasterea si Echivalarea Diplomelor. Candidatii proveniti din invãtãmantul particular autorizat sã functioneze provizoriu se inscriu la centrul de examen desemnat de comisia de bacalaureat judeteanã. Înscrierea candidatilor pentru examenul de bacalaureat se face prin fisã-tip informatizatã, la secretariatele liceelor pe care acestia le-au absolvit, numai in perioada prevãzutã in calendarul examenului. Pentru candidatii din seria curentã, profesorii diriginti intocmesc tabele de inscriere la prima sesiune de bacalaureat, in conformitate cu evidentele din licee. Tabelele cuprind optiunile pentru probele de examen si semnãtura elevilor. Odatã cu tabelele, profesorii diriginti depun si fisa-tip informatizatã, tipãritã si semnatã de fiecare candidat, in care acesta isi asumã optiunile pentru disciplinele de studiu prevãzute pentru probele la alegere, la care doresc sã sustinã examenul de bacalaureat. Pentru candidatii din anii precedenti, inscrierea se face, de cãtre secretariatul unitãtii de invãtãmant pe care candidatii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de acestia, respectiv certificat de nastere si, dupã caz, de cãsãtorie, un act de identitate, foaia matricolã, adeverintã cu notele la probele pentru care solicitã recunoasterea notelor. Pentru candidatii din seriile anterioare, in situatia schimbãrii domiciliului in altã localitate, mentionatã ca atare in buletinul ori cartea de identitate, candidatii se pot inscrie pentru a sustine bacalaureatul la o unitate de invãtãmant de acelasi profil, stabilitã de comisia de bacalaureat judeteanã din judetul in care se aflã noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situatii, inscrierea in alt judet este permisã numai cu aprobarea Comisiei Nationale de Bacalaureat, in urma unei cereri motivate si insotite de documente doveditoare. Candidatii care au participat si au fost respinsi la sesiuni anterioare de bacalaureat organizate incepand cu anul 2003 si care solicitã recunoasterea unor probe promovate in aceste sesiuni vor prezenta la inscriere si o adeverintã, eliberatã de unitatea de invãtãmant absolvitã, din care sã reiasã rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat in sesiunile mentionate. Adeverinta va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina sustinutã si nota obtinutã la fiecare din probe. În cazul in care candidatul nu s-a prezentat la una sau mai multe probe sau a fost eliminat din examen, acest lucru va fi mentionat in adeverintã. Adeverinta va fi semnatã de directorul si de secretarul unitãtii de invãtãmant absolvite si va purta stampila acesteia. Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe pe 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare oralã in limba romanã (proba A). Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua in data de 13 februarie 2018 si va fi urmatã de evaluarea competentelor lingvistice de comunicare oralã in limba maternã, programatã pentru 14 – 15 februarie 2018. În zilele de 16, 19 si 20 februarie 2018 este programatã evaluarea competentelor digitale (proba D), iar in perioada 21-22 februarie se va desfãsura evaluarea competentelor lingvistice intr-o limbã de circulatie internationalã (proba C). Probele scrise vor debuta pe 25 iunie 2018, urmand ca afisarea primelor rezultate sã se facã pe data de 4 iulie, panã la ora 12.00, in aceeasi zi, intre orele 12.00 – 16.00, putanduse depune eventualele contestatii. Între 5 si 8 iulie 2018 vor fi solutionate contestatiile, in timp ce afisarea rezultatelor finale este prevãzutã pentru data de 9 iulie 2018.