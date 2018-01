Atentionare de cãlãtorie MAE: Ucraina – Focare de rujeolã

luni, ianuarie 22, 2018, 3:00

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeazã cetãtenii români care se aflã, tranziteazã sau doresc sã se deplaseze în Ucraina cã, potrivit datelor transmise de Ministerul Sãnãtãtii din aceastã tarã, în 2018 continuã sã se înregistreze noi focare de rujeolã (pojar).

Potrivit Centrului de Sãnãtate Publicã al Ministerului Sãnãtãtii al Ucrainei, in primele douã sãptãmani din 2018 s-au inregistrat 1.285 de cazuri de rujeolã (856 copii si 429 adulti). Cele mai multe cazuri au fost raportate in regiunile Ivano-Frankivsk: 275, Cernãuti: 274, Transcarpatia: 194 si Odessa: 157, informeazã un comunicat al MAE. Conform datelor statistice furnizate de autoritãtile de resort din Ucraina, in 2017 au fost inregistrate 4.782 de cazuri de rujeolã (1.292 adulti si 3.490 copii) in 24 de regiuni din Ucraina, cele mai multe cazuri fiind depistate in regiunea Ivano-Frankivsk: 1.344, Odessa: 1.256 si Transcarpatia: 637. Începand cu luna septembrie 2017, institutiile locale abilitate au demarat o campanie intensivã de vaccinare a minorilor, aratã sursa citatã. ‘Recomandarea medicalã a specialistilor constã in a vã verifica statusul vaccinal pentru rujeolã / antecedentele de boalã si, dacã este cazul, sã vã vaccinati antirujeolic cu minim douã sãptãmani inainte de efectuarea cãlãtoriei. De asemenea, se recomandã evitarea adunãrilor si a locurilor publice unde boala se poate rãspandi usor’, avertizeazã MAE. Cetãtenii romani pot solicita asistentã consularã la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Kiev: +380445009932, +380445009934 si +380445009935, apelurile fiind redirectionate cãtre Centrul de Contact si Suport al Cetãtenilor Romani din Strãinãtate (CCSCRS) si preluate de cãtre operatorii Call Center in regim de permanentã. De asemenea, cetãtenii romani care se confruntã cu o situatie dificilã, specialã, cu caracter de urgentã au la dispozitie telefoanele de permanentã ale Ambasadei Romaniei in Ucraina: +380936252717; Consulatului General al Romaniei la Cernãuti: +380932709260; Consulatului General al Romaniei la Odessa: +380955412788; Consulatului Romaniei la Solotvino: +380682140918. Ministerul Afacerilor Externe recomandã consultarea paginilor de internet http://kiev.mae.ro, http://odessa.mae.ro, http://solotvino.mae.ro, http://cernauti.mae.ro, www.mae.ro si reaminteste faptul cã cetãtenii romani care cãlãtoresc in strãinãtate au la dispozitie aplicatia ‘Cãlãtoreste in sigurantã’ (disponibilã gratuit in ‘App Store’ si ‘Google Play’), care oferã informatii si sfaturi de cãlãtorie, precum si serviciul de alertã prin SMS, aferent campaniei de informare ‘Un SMS iti poate salva viata!’.