Aproape 25 milioane de lei alocati scolarizãrii elevilor cu cerinte educationale speciale

marți, ianuarie 16, 2018, 3:00

Aproape 25 milioane lei sunt destinati de la bugetul de stat, în 2018, pentru acoperirea cheltuielilor cu scolarizarea copiilor cu probleme educationale speciale, în cele patru centre de învãtãmânt din subordinea Consiliului Judetean. În anul scolar 2018 – 2019, numãrul grupelor ce urmeazã a fi înfiintate este mai mic cu douã, respectiv se preconizeazã a fi mai putini cu 40 de elevi fatã de acest an scolar. În categoria învãtãmântului scolar se încadreazã si detinutii cazati la Penitenciarul Vaslui care vor sã urmeze cursuri de scoalã primarã sau gimnazialã.

La urmãtoarea sedintã a CJ, care va avea loc joi, 18 ianuarie, consilierii judeteni vasluieni sunt chemati sã voteze cifrele de scolarizare ale retelei de invãtãmant special din judetul Vaslui pentru anul scolar 2018 – 2019. Este vorba de copiii ce vor invãta in Centrele de Educatie Incluzivã ‘Elisabeta Polihroniade’ si ‘Constantin Pufan’ din Vaslui, si Centrul din Negresti, unitãti destinate elevilor din ciclul primar si cel gimnazial, si Scoala Profesionalã ‘Sfanta Ecaterina’ din Husi, destinatã liceenilor cu probleme speciale. Trebuie spus cã la Centrul ‘Constantin Pufan’ pot fi inscrisi copii si in ciclul de invãtãmant prescolar, pentru anul scolar urmãtor urmand a fi infiintatã o grupã cu trei copii. La fel, in cazul detinutilor cazati la Penitenciarul Vaslui care doresc sã-si completeze educatia urmand cursuri de scoalã primarã sau gimnazialã, in total, la aceastã unitate, urmand a fi 19 grupe, cu 151 de elevi de clasele I – VIII. Cei mai multi elevi, 192, vor invãta la Scoala Profesionalã ‘Sfanta Ecaterina’ din Husi. În total, la nivelul judetului Vaslui, se preconizeazã cã in anul scolar 2018 – 2019 vor urma cursurile unitãtilor destinate invãtãmantului special 676 de persoane, cu 40 mai putine fatã de anul scolar anterior. Pentru acoperirea cheltuielilor, judetul Vaslui va primi de la bugetul de stat nu mai putin de 22,71 milioane lei, din care 20,15 milioane lei reprezintã cheltuieli cu salariile personalului didactic si auxiliar, la care se adaugã alti 545 mii lei, pentru acordarea de vouchere de vacantã acestora. În schimb, pentru cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinerea curentã a unitãtilor de invãtãmant, suma totalã alocatã de la bugetul de stat este de 1,68 milioane lei, restul urmand a fi acoperit din bugetul judetului. Tot de la bugetul de stat s-au mai alocat 1,71 milioane lei pentru plata drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale care frecventeazã invãtãmantul special. În ceea ce priveste propunerile de organizare a retelei scolare pentru anul viitor, acestea au primit deja avizul ISJ Vaslui, asteptandu-se acum doar acordul consilierilor judeteni pentru ca acestea sã fie puse in practicã.