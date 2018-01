APIA: Piata auto din România a depãsit 156.000 de autovehicule noi, în 2017

miercuri, ianuarie 31, 2018, 3:00

Numãrul de autovehicule noi vândute în România, în 2017, a crescut cu 10,2% fatã de anul anterior, pânã la 156.527 de unitãti, conform datelor Asociatiei Producã- torilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), prezentate, marti, în cadrul conferintei de presã dedicatã Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) – 2018, ce va avea loc la Romexpo în perioada 23 martie – 1 aprilie.

Statistica oficialã aratã, totodatã, cã, în aceastã marjã de crestere a livrãrilor, autoturismele au consemnat un salt de 13,4%, la 130.414 de unitãti. La nivel national, vânzãrile de autoturisme din anul trecut au fost, ca si în anii precedenti, sustinute de achizitiile realizate de cãtre persoanele juridice, ponderea acestora din total fiind de 66%, în comparatie cu 34% pentru persoane fizice. Pe de altã parte, în ceea ce priveste autoturismele rulate (în marea lor majoritate nefiscalizate), se observã faptul cã, în anul 2017, au fost înmatriculate circa 520.000 de unitãti, cu 72% mai multe decât s-au înregistrat în anul anterior, rezultând un raport între cele rulate si cele noi de 4,9 ori. „Aceastã situatie este cauzatã, dupã cum APIA a semnalat încã din 2016, de eliminarea, de la 1 februarie 2017 a Timbrului de Mediu. Si mai agravant este faptul cã asistãm la o crestere a înmatriculã rilor de autovehicule cu un nivel de poluare ridicat (Euro3 si Euro2), fapt ce va duce, în urmãtorii ani, la deteriorarea calitãtii mediului si efecte negative asupra sãnãtãtii populatiei din marile orase si la reducerea nivelului de sigurantã rutierã”, noteazã sursa citatã. În cazul vânzãrilor de autovehicule noi, topul pe mãrci (autoturisme plus autovehicule comerciale) este condus de Dacia, cu 43.262 unitãt i, urmatã de Volkswagen (15.636), Renault (12.292), Ford (12.056) si Skoda (11.631). În ceea ce priveste categoria de vehicule comerciale usoare (inclusiv minibuse), dupã 12 luni, primul loc este ocupat de Ford, cu 3.932 unitãt i, cu o crestere de 29,3%, urmat de Dacia (3.666 unitãti, plus 7,4%) si Mercedes (2.198 unitãti, plus 13,1%). De asemenea, la autoturisme, în functie de volumele livrate, clasamentul pe mãrci are pe primul loc Dacia, cu 39.596 unitãti (30,4% cotã de piatã, pe un volum în crestere cu 11,7% fatã de 2016), urmatã de Volkswagen (13.969 unitãti, 10,7% cotã de piatã), Skoda (11.631 unitãti si 8,9% din total piatã), Renault (10.393 unitãti si 8% cotã de piatã), Ford (8.124 unitãti si 6,2% din total piatã) si Opel (6.543 unitãti si 5% din total piatã). Pe modele, cu cele 16.198 unitãti livrate, Dacia Logan este cel mai bine vândut model în anul 2017, urmat de Dacia Duster – cu 8.659 de unitãti, Dacia Sandero (8.465), Skoda Octavia (4.821) si Renault Clio (3.834). În functie de tipul de combustibil, autoturismele cu motoare pe benzinã care dominã, în ultimii doi ani piata din România, au ajuns, la finele acestui an, sã detinã o pondere de 51,8%, comparativ cu 49,6% cât aveau la sfârsitul anului trecut. Totodatã, la capitolul autoturismelor „verzi” (electrice si hibride), acestea au ajuns sã detinã în anul 2017 o pondere de 2,2% din totalul livrãrilor, aceasta fiind dublã fatã de cea consemnatã în anul 2016. „Chiar dacã volumele sunt (încã) destul de mici (514 unitãti cu alimentare electricã – BEV, PHEV si 2.297 unitãti hibride – HEV), cresterile sunt importante, atât la cele electrice (plus 207,8%, respectiv de trei ori), cât si la cele hibride (plus 126,1%), demonstrându-se astfel faptul cã existã un potential important de crestere a acestei categorii de autoturisme care, stimulatã corespunzãtor (asa cum s-a fãcut în 2017), va realiza volume importante, contribuind, astfel, la reducerea poluãrii generate de traficul auto”, precizeazã APIA. Pe culori, albul si griul dominã în continuare cererea, acestea înregistrând 30,6%, respectiv 24,8% din totalul preferintelor. În ierarhie urmeazã albastru cu 14,6% si negru cu 10,4%. În functie de tara de provenientã a autoturismelor, situatia se prezintã, astfel: 28,1% din România, 22,4% din Germania, 10,7% din Cehia, 8% din Spania si 7,3% din Turcia. În acest context, comparativ cu anul 2016, livrã- rile de autoturisme din productia autohtonã au crescut, anul trecut, cu 11,3%, iar cele provenite din import, cu 14,2%.