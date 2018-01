Angajãri la ISU «Podul Înalt»

luni, ianuarie 8, 2018, 3:00

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare si ale Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 177/2016 privind unele activitatea de management resurse umane in unitãtile militare ale MAI, cu modificãrile si completãrile ulterioare, Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã (ISU) ‘Podul Înalt’ al Judetului Vaslui, cu sediul in municipiul Vaslui, strada Castanilor nr. 9, organizeazã concursuri, prin incadrare directã a tuturor persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice, conditiile de ocupare prevãzute in fisa postului si conditiile de participare pentru ocuparea postului, in vederea ocupãrii urmãtoarelor posturi de executie vacante: ofiter specialist II – din cadrul compartimentului Comunicatii; ofiter specialist I – din cadrul compartimentului Tehnic; subofiter tehnic principal – din cadrul compartimentului Tehnologia informatiei. Primirea cererilor de inscriere la concurs se face la Serviciul Resurse Umane, situat la etajul III, in clãdirea Prefecturii Vaslui, strada Stefan cel Mare nr. 78, panã la data de 10 ianuarie 2018, ora 16.00. Documentele constitutive ale dosarului de recrutare vor fi depuse in volum complet panã la data de 26 ianuarie, ora 16.00. Alte date si informatii cu privire la organizarea si desfãsurarea concursurilor sunt publicate pe pagina oficialã de internet a unitãtii, la adresa www.isuvaslui.ro, si prin afisare la sediul ISU ‘Podul Înalt’ al judetului Vaslui, sau prin telefon 0235/311212, interior 29071 sau 29075, de luni panã vineri, intre orele 8.00 – 16.00.