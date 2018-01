Ana Birchall, aviz favorabil în functia de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice

marți, ianuarie 30, 2018, 3:00

Ana Birchall, propusã viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, a primit, ieri, aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Deputatul PSD de Vaslui a primit 16 voturi „pentru”, 10 „împotrivã”, fiind înregistratã si o abtinere.

În cadrul audierilor, Ana Birchall a vorbit despre prioritãtile sale, evidentiind importanta parteneriatului strategic RomaniaSUA. Întrebatã de reactiile Departamentului de Stat al SUA cu privire la propunerile de modificare a legilor Justitiei, Birchall a amintit cã existã un principiu fundamental: ‘orice act de justitie se infãptuieste exclusiv in sala de judecatã, avand la bazã probatoriul existent la dosar’. ßVã mãrturisesc cã eu am studiat si in Romania, am studiat masterat si doctorat la Yale, in Statele Unite. Este una dintre cele mai bune universitãti din lume in domeniul Dreptului, chiar se situeazã la nivel international si, si acolo, la fel ca in colaborarea cu alte universitãti, in discutiile cu alti colegi, sã stiti cã noi am invãtat un principiu fundamentalsi anume cã orice act de justitie se infãptuieste exclusiv in sala de judecatã, avand la bazã probatoriul existent la dosar, iar apãrarea drepturilor si libertãtilor fundamentale sunt elemente esentiale in orice democratie, in orice stat de drept’, a afirmat aceasta. Ea a punctat cã pentru Executiv ßeste o prioritate implementarea parteneriatelor strategice, fie cã este vorba de Statele Unite, de Marea Britanie, Franta, Italia, Japonia’. ßÎn relatia specialã cu Japonia, ati vãzut cã si domnul ministru Valeca (Serban, n.r.) a dat un sfat foarte bun si il apreciezsã dezvoltãm, spre exemplu, componenta educationalã, pe partea de cercetare si inovare’, a spus Birchall. Totodatã, aceasta a precizat cã un obiectiv fundamental este consolidarea parteneriatelor strategice, in special cel cu SUA. Alte parteneriate mentionate de Birchall au fost cele cu Franta, Germania, Republica Moldova, dar si cu India si Africa. ßPrioritar pentru fiecare dintre noi este programul de guvernare’, a spus Ana Birchall. În privinta Brexit, Birchall a precizat cã parteneriatul romanobritanic trebuie aprofundat. ßÎmpreu nã cu Ministerul Romanilor de Pretutindeni, vã asigur cã respectarea drepturilor si protejarea intereselor romanilor din Marea Britanie este o prioritate’, a sustinut aceasta. Reamintim cã Ana Birchall a ocupat postul de ministru al Afacerilor Europene in Executivul Grindeanu.