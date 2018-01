Agricultorii asteaptã zãpada salvatoare

joi, ianuarie 11, 2018, 3:00

Fermierii vasluieni asteaptã o ninsoare bunã, care sã protejeze culturile agricole de temperaturile scãzute anuntate. În acest moment, nu sunt probleme cu plantele, insã, de la temperaturi mai mari de minus 15 grade, pericolul de inghet este foarte mare. Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului Vaslui, spune cã un strat de 10 centimetri de zãpadã ar proteja foarte bine culturile de toamnã (grau, rapitã, orz). ‘Avem nevoie de o zãpadã bunã si sperãm ca aceasta sã vinã in cel mai scurt timp. În acest moment, plantele nu sunt in pericol de inghet. Rezervele de apã din sol sunt refãcute in tot judetul si stãm bine la capitolul umiditate. Avem semãnate 20.000 hectare cu rapitã si circa 63.000 hectare cu grau. Avem graul semãnat mai mult decat in anul trecut cu 17.000 de hectare. Au fost conditii meteorologice bune, solul s-a putut pregãti corespunzãtor si fermierii au preferat sã semene mai mult grau. S-a optat pentru aceastã culturã pentru a nu fi afectatã de seceta din timpul verii. În ultimii ani, culturile de primãvarã, cum ar fi porumbul si floareasoarelui, au avut de suferit de pe urma secetei din perioada iulie-august’, a spus Gigel Crudu. Potrivit prognozelor meteorologice, in urmãtoarele zile, un episod de ger va lovi tara noastrã. Începand de joi, se vor resimti primele influente ale aerului rece. Ploile din partea de sud a Moldovei si de nord-est a Munteniei se vor transforma in lapovitã si ninsoare. Vineri, valorile termice diurne vor fi in jurul pragului de inghet in partea de nordest a teritoriului.