Adolescent de 16 ani, retinut pentru mai multe furturi din locuinte

miercuri, ianuarie 17, 2018, 3:00

Politisti din cadrul Politiei orasului Murgeni au probat activitatea infractionalã a unui tanãr de 16 ani, din orasul Murgeni, bãnuit de comiterea a patru infractiuni de furt calificat si o tentativã la infractiunea de furt calificat. Politistii au stabilit faptul cã tanãrul a pãtruns pe timp de noapte in imobile de pe raza orasului Murgeni si a sustras bunuri (aparaturã electronicã, scule electrice etc.) in valoare de aproximativ 7.500 de lei. Faptele au fost sãvarsite in perioada decembrie 2017 – ianuarie 2018. Toate bunurile sustrase au fost recuperate de politisti si restituite pãrtilor prejudiciate. Tanãrul a fost retinut pe bazã de ordonantã de politisti pentru o perioadã de 24 ore, ieri, fiind prezentat la Parchetul de pe langã Judecãtoria Barlad cu propunerea de dispunere a unei mãsuri preventive.