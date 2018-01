Actiunile împotriva delictelor silvice, întetite pe final de an

joi, ianuarie 4, 2018, 3:00

Politistii vasluieni, sub coordonarea Directiei de Ordine Publicã din Inspectoratul General al Politiei Române, organizeazã si desfãsoarã actiuni pentru prevenirea si combaterea tãierilor ilegale si sustragerilor de material lemnos. Cu ocazia activitãtilor desfãsurate în ultima lunã a anului trecut, au fost depistate mai multe persoane care comercializau sau transportau în mod ilegal material lemnos.

În decembrie 2017, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au organizat 61 de actiuni si controale in fondul forestier national si in locuri de depozitare sau comercializare a materialului lemnos. Politistii au controlat in total 88 de obiective (printre care si o exploatare forestierã). Cu aceastã ocazie, au constatat 11 infractiuni, pentru care sunt cercetate 9 persoane. De asemenea, politistii au aplicat 295 de sanctiuni contraventionale, in valoare totalã de 55.800 de lei. Dintre acestea, 47 au fost aplicate pentru incãlcarea prevederilor stabilite prin Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice. Ca mãsurã complementarã, politistii au dispus confiscarea sau indisponibilizarea a 32 de metri cubi de material lemnos, in valoare de peste 8.000 lei. Totodatã, s-a dispus confiscarea sau indisponibilizarea a 2 ferãstraie mecanice si a unui atelaj cu tractiune animalã. De mentionat cã tãierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rãdãcini, fãrã drept, de arbori, puieti sau lãstari din fondul forestier national si din vegetatia forestierã situatã pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, constituie infractiune silvicã si se sanctioneazã dupã cum urmeazã: a) cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendã, dacã valoarea prejudiciului produs este de cel putin 5 ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masã lemnoasã pe picior la data constatãrii faptei; b) cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani, dacã valoarea prejudiciului produs este mai micã decat limita prevãzutã la lit. a), dar fapta a fost sãvarsitã de cel putin douã ori in interval de un an, iar valoarea cumulatã a prejudiciului produs depãseste limita prevãzutã la lit. a); c) cu inchisoare de la 2 ani la 6 ani, dacã valoarea prejudiciului produs este de cel putin 20 de ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masã lemnoasã pe picior la data constatãrii faptei; d) cu inchisoare de la 4 ani la 16 ani, dacã valoarea prejudiciului produs este de cel putin 50 de ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masã lemnoasã pe picior, la data constatãrii faptei. În conformitate cu prevederile Legii 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, transportul materialelor lemnoase fãrã provenientã legalã sau transportul materialelor lemnoase fãrã avizele de insotire ori fãrã documentele comunitare echivalente acestora, prevãzute de normele privind circulatia materialelor lemnoase in vigoare constituie contraventii silvice si se sanctioneazã cu amendã de la 2.000 lei panã la 5.000 lei si confiscarea materialelor lemnoase in cauzã.