Actiuni de suflet dedicate Centenarului Marii Uniri

Consiliul Judetean (CJ) Vaslui va organiza în acest an mai multe activitãti cu prilejul sãrbãtoririi Centenarului Marii Uniri. Vasile Mariciuc, vicepresedintele CJ, spune cã toate activitãtile care vor avea loc îi vor apropia pe vasluieni de istorie si identitatea nationalã. Activitãtile vor fi organizate «Sub umbrela Centenarului».

În organizarea evenimentelor dedicate Marii Uniri din anul 2018 vor fi angrenate cele mai importante institutii culturale din subordinea CJ Vaslui. Este vorba despre Muzeul Judetean de Istorie ‘Stefan cel Mare’ Vaslui, Biblioteca Judeteanã ‘Nicolae Milescu Spãtaru’ Vaslui si Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Cultu3rii Traditionale Vaslui. Institutiile vor organiza manifestãri prin care vor fi readuse in memoria vasluienilor mari personalitãti locale participante, intr-un fel sau altul, la momentele care au marcat Unirea din 1918 sau alte activitãti centrate pe marele si unicul eveniment. Printre manifestãrile cele mai importante figureazã un pelerinaj pe directia Podul Înalt (Bãcãoani) – Prunari, o localitate din judetul Teleorman in care, in timpul Primului Rãzboi Mondial, general roman Gheorghe Naumescu, nãscut in Barlad, a dat bãtãlia in urma cãreia s-a reusit spargerea incercuirii inamicului german. Pe 27 martie, in cadrul unui duplex Vaslui – Chisinãu, va avea loc o dublã lansare de carte ‘Patria apriori’. De asemenea, CJ Vaslui urmãreste ca in acest an sã infiinteze o sectie externã a Muzeului Judetean, la Mãnãstirea Floresti, un spatiu in care va fi evocatã istoria credintelor si religiei pe teritoriul judetului nostru. Veniamin Costache, mitropolit al Moldovei, va fi evocat la Cãminul Cultural din Rosiesti, localitatea sa de bastinã, in cadrul unei ample dezbateri, in care vor fi invitati oameni din mediul academic. Maresalul Constantin Prezan, o altã personalitate centralã a Primului Rãzboi Mondial, al cãrui destin este strans legat de judetul Vaslui, va fi, de asemenea, evocat in luna august, in cadrul unei ample manifestãri.