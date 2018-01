Actiune pentru combaterea contrabandei cu tigãri

joi, ianuarie 18, 2018, 3:00

La sfarsitul sãptãmanii trecute, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitãtii Economice Vaslui si Biroului Politiei Rutiere Barlad au actionat pe raza municipiului Barlad si a comunelor limitrofe pentru prevenirea si combaterea ilegalitãtilor ce se comit in domeniul productiei, introducerii in tarã, transportului, depozitãrii, distributiei si comercializãrii produselor din tutun. Politistii au efectuat verificãri la 39 de agenti economici si au controlat peste 30 de autovehicule. În cadrul activitãtilor desfãsurate, politistii au constatat 3 infractiuni de contrabandã (Legea 86/2006) si au aplicat 39 de sanctiuni contraventionale. În cadrul actiunii au fost ridicate in vederea confiscãrii 2.600 de tigarete. Pentru infractiunea de contrabandã, Legea 86/2006 prevede o pedeapsã cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi. Sunt fapte asimilate infractiunii de contrabandã si colectarea, detinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea si vanzarea bunurilor sau a mãrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscand cã acestea provin din contrabandã sau sunt destinate sãvarsirii acesteia.