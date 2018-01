Actele false, o constantã la frontierã

luni, ianuarie 8, 2018, 3:00

Politisti de frontierã vasluieni efectueazã cercetãri cu privire la trei tineri care au prezentat la controlul de frontierã permise de conducere false.

Pe 3 ianuarie, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-au prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor necesare intrãrii in tarã, cetãteanul moldovean Ion D., in varstã de 24 de ani, si Iulian C, cu cetãtenie romanã si R. Moldova, in varstã de 26 de ani, ambii conducand autoturisme marca Mercedes. Existand suspiciuni cu privire la autenticitatea permiselor de conducere prezentate la controlul de frontierã, similare celor eliberate de autoritãtile din R. Moldova, s-a procedat la efectuarea de verificãri suplimentare, ocazie cu care politistii de frontierã au constatat cã documentele nu indeplinesc conditiile de formã si fond ale unora autentice, acestea fiind false total. Cei doi tineri au declarat cã au obtinut documentele de la conationali, ale cãror date nu le cunosc, dupã ce au achitat, fiecare, suma de 300 de euro. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri in cauze sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de uz de fals si instigare la fals material in inscrisuri oficiale. În aceeasi zi, politisti de frontierã din cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Berezeni, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit in trafic, pentru un control, pe raza localitãtii de frontierã Vetrisoaia, un autoturism marca Ford Focus inmatriculat in Romania, condus de vasluianul Nicusor P., in varstã de 23 de ani. La controlul de frontierã, pe langã documentele de identitate, tanãrul a prezentat si un permis de conducere cu insemnele autoritãtilor spaniole. Avand suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, politistii de frontierã au efectuat verificãri suplimentare, ocazie cu care s-a constatat cã documentul in cauzã nu indeplineste conditiile de formã si fond ale unuia autentic, fiind fals total. În urma verificãrilor efectuate, s-a concluzionat cã tanãrul nu posedã permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de uz de fals, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de cãtre o persoanã care nu posedã permis de conducere si complicitate la fals material in inscrisuri oficiale.