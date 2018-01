Accident mortal cu un pieton beat

marți, ianuarie 23, 2018, 3:00

Tragedie, duminicã searã, pe DN 24A, la iesire din localitatea Popeni. Aici, un bãrbat în vârstã de 39 de ani murit dupã ce a fost acrosat de un autoturism si trântit cu putere pe carosabil. Martorii oculari spun cã pietonul se deplasa haotic pe drumul national, afându-se, cel mai probabil, într-o avansatã stare de ebrietate.

Evenimentul rutier s-a petrecut in jurul orei 18.00. La volanul masinii care l-a acorsat pe bãrbat se afla, din primele indicii ale politistilor, o soferitã in varstã de 22 de ani, originarã din localitatea Fãlciu. Femeia le-a declarat oamenilor legii cã nu l-a observat pe bãrbat in timp ce acesta mergea pe carosabil spre localitatea Popeni. Din pãcate, impactul cu autoturismul i-a fost fatal bãrbatului, care a decedat, in ciuda eforturilor depuse de personalul unei ambulante sosite imediat la fata locului. ßEu veneam spre Barlad, cu sotia, cand l-am vãzut cã se deplasa, pe contrasens, spre Popeni. Se misca haotic si aproape cã abia se mai tinea pe picioare. Cand am ajuns la Barlad, am aflat cã din urma mea chiar a fost un accident rutier, si primul lucru la care m-am gandit a fost sã nu cumva sã fi fost implicat acel individ. Din pãcate, chiar despre el era vorba…’, ne-a declarat un sofer care tocmai trecuse prin zonã, cu doar cateva minute inainte de producerea tragediei. Ulterior, anchetatorii au aflat si identitatea persoanei decedate. Este vorba despre Ionel Manolache, domiciliat in localitatea Birlãlesti, din comuna Epureni. Bãrbatul este cunoscut cu antecedente penale, dar si ca un impãtimit consumator de bãuturi alcoolice. Oamenii legii au intocmit in cauzã un dosar penal, cercetãrile fiind continuate sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpã.