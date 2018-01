31 august, data pânã la care se mai poate cere restituirea taxei auto

luni, ianuarie 8, 2018, 3:00

Românii care au de recuperat taxa auto o pot face depunând o cerere în acest sens pânã pe 31 august, termen care este unul de decãdere, iar orice cerere depusã ulterior, nu mai poate fi solutionatã prin restituirea taxei, reiese dintr-un ordin publicat în Monitorul Oficial.

‘Fac obiectul prezentei proceduri sumele de restituit reprezentand taxa specialã pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si dobanzile aferente stabilite de instantele de judecatã prin hotãrari definitive, precum si cheltuielile bãnesti stabilite de aceste instante si orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silitã, pentru care la data intrãrii in vigoare a ordonantei de urgentã nu au fost emise decizii de solutionare a cererii de restituire, precum si cele care devin executorii dupã data de 31 august 2018’, se aratã in ordinul privind normele metodologice pentru aplicarea OUG 57/2017, semnat de ministrii Mediului si Finantelor Publice, Gratiela Gavrilescu si Ionut Misa. Potrivit documentului, dreptul la restituirea taxei s-a nãscut la data intrãrii in vigoare a OUG nr. 57/2017, respectiv la 7 august 2017, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar cererea de restituire se depune, sub sanctiunea decãderii, panã la data de 31 august 2018. Restituirea taxei se face ca urmare a unei cereri depuse de contribuabilul interesat la organul fiscal. Cererea trebuie insotitã de dovada de achitare a taxei, cum ar fi chitantã fiscalã sau extrasul de cont, in original sau in copie, precum si cartea de identitate si certificatul de inmatriculare pentru autoturismul respectiv din care sã rezulte calitatea de actual sau fost proprietar al autoturismului. Contribuabilii au dreptul la dobandã pentru perioada dintre data perceperii taxei si data restituirii, procentul fiind de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere. Dobanda se acordã la solicitarea contribuabilului prin completarea in formularul cererii depuse. Taxa specialã pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se restituie in perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018, iar timbrul de mediu pentru autovehicule, in perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019.