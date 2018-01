300 locuri de muncã în Portugalia, la recoltare zmeurã, prin intermediul Retelei EURES

miercuri, ianuarie 17, 2018, 3:00

Selectia candidatilor se va desfãsura in douã localitãti din tarã, incepand cu ora 9.00, la Roman (judetul Neamt), pe 17 ianuarie, la Complex Brãdutul (Bulevardul Republicii nr. 46, langã Liceul Tehnologic Vasile Savfostul Liceu nr. 2), si la Braila, pe 19 ianuarie, la Regal Events Ballroom (fostul Club Progresul), situat pe Bulevardul Independentei nr. 282 (cu intrare din strada Galati). Durata contractului este de aproximativ 3 luni. Timpul de lucru este de 40 de ore/sãptãmanã, cu posibilitatea ca, in timpul campaniei, in functie de productie, sã se efectueze ore suplimentare. Data estimatã de angajare este sfarsitul lunii februarie sau inceputul lunii martie 2018. Sunt solicitate persoane fãrã cazier, apte pentru munca la camp (au avantaj persoanele cu experientã in agriculturã, cu experientã in recoltarea zmeurei sau in munca in sere). Angajatorul asigurã cazare contra cost2 euro/zi si plata in avans a drumului panã in Portugalia, suma aferentã deplasãrii urmand sã fie dedusã din primele salarii. Salariul de bazã pentru culegãtori este de 603 euro brut/lunãfãrã ore suplimentare si de 1.199 euro brut/lunãcu ore suplimentare. Una dintre companiile angajatoare, JBI GroupNuvem Maravilha, Lda., plãteste 4,52 euro/zi lucrãtoare, pentru alocatia de hranã, platã efectuatã la sfarsitul lunii, impreunã cu salariul. Cunostinte de bazã de limba englezã, spaniol sau portughezã constituie un avantaj, dar nu sunt obligatorii. Persoanele cu domiciliul in judetul Vaslui care corespund cerintelor posturilor oferite trebuie sã se adreseze consilierului EURES din cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã Vaslui, la telefon 0235/318184, pentru a fi inregistrate in baza de date pentru munca in strãinãtate. Înscrierea se realizeazã pe baza urmãtoarelor documente: copie CI/BI; adeverintã medicalã (apt pentru muncã in strãinãtate) si CV EUROPASS in limba romanã. La selectie vor putea participa doar persoanele preselectate (persoane care au aplicat pentru acest loc de muncã si care s-au inregistrat in baza de date a AJOFM Vaslui, compartiment EURES, ca persoane aflate in cãutarea unui loc de muncã in strãinãtate). Termenul limitã pentru depunerea dosarelor este 16.01.2018, pentru participarea la selectia de la Roman, si 18.01.2018, pentru participarea la selectia de la Brãila.