27 milioane de euro pentru dezvoltarea Vasluiului!

vineri, ianuarie 12, 2018, 3:00

Primãria Vaslui a mai fãcut un pas important pentru accesarea finantãrii europene de 27 milioane euro. Municipalitatea a finalizat operatiunea de scriere a fiselor de proiect, documente care au fost transmise Autoritãtii Urbane. Noua structurã înfiintatã la nivelul municipiului Vaslui va selecta si prioritiza proiectele pentru finantare. Procedura de accesare a banilor europeni nu ar fi fost posibilã fãrã aprobarea strategiei de dezvoltare si planului de mobilitate.

Primãria Vaslui a finalizat completarea fiselor pentru proiectele cu finantare prin intermediul Axei Prioritare 4 a Programului Operational Regional (POR) 2014- 2020. Fisele contin durata de implementare a proiectului, denumirea investitiei, programul principalelor activitãti, bugetul estimativ etc. Din acest moment, intrã in actiune Autoritatea Urbanã, care va selecta fisele de proiecte si va prioritiza proiectele care merg la finantare. Din momentul in care proiectul este declarat eligibil de autoritatea competentã, se intocmeste cererea de finantare in vederea demarãrii investitiei. Municipiul Vaslui va avea o alocare de 27 milioane de euro pe Axa Prioritarã 4. Municipalitatea a identificat un numãr de proiecte care depãseste suma alocatã, astfel incat, in cazul in care un proiect nu este admis la finantare, sã existe un portofoliu de proiecte de rezervã. Proiectele care vor fi demarate vizeazã extinderea troleului, a spatiilor verzi, investitii in zona comunitãtilor defavorizate, in educatie. Practic, se prevede extinderea Parcului Copou, constructia unor case sociale in zona Rediu, investitii in liceele vasluiene ‘Stefan Procopiu’ si ßIon Mincu’ etc. ‘Vor intra in municipiu circa 120 milioane de lei. Dacã tinem cont de faptul cã bugetul nostru anual este de 145 milioane de lei, este o investitie impresionantã. S-a lucrat la aceste documente circa sase luni de zile. Într-un mers corect al tuturor procedurilor, din partea a doua a anului 2018, poate incepe implementarea primelor proiecte’, a explicat Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui.

Nu ai strategie, nu iei bani!

Pentru a putea accesa finan – tarea europeanã nerambursabilã de 27 milioane de euro, Consiliul Local (CL) Vaslui a aprobat, in luna octombrie, intr-o sedintã extraordinarã, douã documente extrem de importante pentru comunitate. Este vorba despre ßStrategia Integratã de Dezvoltare Urbanã a Zonei Metropolitane Vaslui pentru perioada 2014-2023′ si ßPlanul de Mobilitate Urbanã Durabilã a municipiului Vaslui’. Strategia cuprinde peste 100 de proiecte de dezvoltare, care urmeazã sã fie implementate in urmãtorii ani in municipiul Vaslui si comunele care fac parte din Zona Metropolitanã. Este vorba despre proiecte finantate din fonduri europene, din bugetul national, bugetul local sau alte surse de finantare. Strategia reprezintã un document programatic care se adreseazã unei game largi de probleme economice, sociale si de mediu ale comunitãtii. Documentul este un cadru de planificare ce defineste viziunea, cãile care conduc la obtinerea ei si pe baza cãruia sectorul public si privat pot actiona eficient in ceea ce priveste folosirea resurselor, in scopul de a obtine efecte economice si sociale pozitive in beneficiul comunitãtii. Dezvoltarea municipiului Vaslui pentru perioada urmãtoare este vãzutã prin prisma apartenentei acestuia la o zonã urbanã functionalã alãturi de Bãlteni, Delesti, Laza, Lipovãt, Munteni de Jos, Munteni de Sus, Puscasi, Stefan cel Mare, Vãleni si Zãpodeni.

Ce este si ce face Autoritatea Urbana

Dupã aprobarea strategiei de dezvoltare si a planului de mobilitate, intrã in scenã Autoritatea Urbanã. Structura va selecta fisele de proiecte si va da ßverde’ la finantarea investitiilor. În sedinta CL Vaslui de joi, 16 martie 2017, a fost aprobatã infiintarea Autoritãtii Urbane. Noul organism are atributii in prioritizarea si selectarea strategicã a proiectelor cu finantare prin intermediul Axei Prioritare 4 a Programului Operational Regional (POR) 2014-2020. Cei cinci membri au fost numiti prin dispozitia primarului Vasile Pavãl. Pentru actuala perioadã de programare bugetarã, municipiului Vaslui i-a fost alocatã suma de 27,75 milioane euro. ßAutoritãtile urbane vor functiona ca structurã internã la nivelul municipiilor resedintã de judet. Structura va fi alcãtuitã din experti tehnici din aparatul administrativ care vor identifica, in baza unei proceduri de prioritizare si selectie, proiectele care pot fi finantate. Practic, Autoritatea Urbanã va avea responsabilitatea selectiei strategice a proiectelor’, a precizat Vasile Pavãl.