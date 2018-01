2018: Guvernul varsã o cãrutã de bani în judet

joi, ianuarie 4, 2018, 3:00

Nou aprobatul Buget al României pentru 2018 este deosebit de darnic pentru judetul Vaslui, acesta fiind unul dintre cele mai bogate din ultimii ani. Cele 86 de UAT-uri vasluiene vor avea, împreunã, o alocare totalã de peste 348,7 milioane lei, o sumã de circa trei ori mai mare decât cea primitã anul trecut de la bugetul de stat. Lor li se adaugã aproape 123 milioane lei, sumã destinatã echilibrãrii bugetului judetului, alti 14 milioane lei pentru reabilitarea drumurilor judetene si comunale si nu mai putin de 550 milioane lei pentru sustinerea învãtãmântului, a sistemului de protectie a copilului, persoanelor cu handicap si a celor vârstnice, precum si pentru acordarea de ajutoare sociale, inclusiv a celor pentru încãlzirea locuintei.

Înaintea Crãciunului, parlamentarii au aprobat bugetul de stat al Romaniei pentru anul 2018, buget propus de Guvern si adoptat in doar trei zile, in ciuda celor peste 3.000 de amendamente propuse de reprezentantii opozitiei. Pentru judetul Vaslui, bugetul pentru anul viitor se anuntã a fi unul deosebit de bogat, la multe dintre alocãrile pe articole fiind chiar pe primele locuri din tarã. Este cazul, de exemplu, a banilor destinati reabilitãrii drumurilor comunale si judetene, suma de 14,015 milioane lei fiind, de departe, cea mai mare alocatã unui judet. Din acesti bani, ‘grosul’ va merge pentru reabilitarea infrastructurii de drumuri judetene, altele decat cele pentru s-au accesat finantãri prin PNDL2, pentru drumurile comunale, sumele ce vor fi distribuite de CJ Vaslui fiind de circa o cincime din total. Asta si pentru cã primãriile vor dispune anul viitor de alocãri de la bugetul de stat de circa trei ori mai mari ca in 2017 pentru echilibrarea bugetelor locale, bani care vor acoperi atat capitolul de functionare, cat si cel de dezvoltare. În total, cele 86 de UAT-uri vasluiene vor avea, impreunã, o alocare totalã de peste 348,7 milioane lei, bani proveniti din impozitul pe venit incasat si cotele defalcate din TVA. Acestor sume li se adaugã fondurile nerambursabile ce vor fi atrase de primãrii pentru finantarea altor investitii, prin PNDL 2 sau alte programe europene sau guvernamentale. În ceea ce priveste bugetul judetului, doar din cotele defalcate din impozitul pe venit, Vasluiului i s-au alocat aproape 40 milioane lei, pentru asigurarea bugetului de functionare a CJ si institutiilor din subordine ori puse la dispozitia CJ. Pe alte capitole de cheltuieli, judetul Vaslui va primi 44,08 milioane lei pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului, alocare care, dupã judetul Iasi, este a doua ca mãrime la nivel national si aproape dublã fatã de urmãtoarele clasate. De altfel, cu suma de 100,222 milioane lei prevãzutã pentru asigurarea asistentei sociale a persoanelor cu probleme sociale, copii in dificultate, persoane varstnice ori cu handicap, inclusiv pentru asigurarea ‘Programului pentru scoli’ (asigurarea cornului, laptelor si fructelor elevilor), alocarea prevãzutã judetului Vaslui este a saptea ca mãrime la nivel national. Situatia este ‘roz’ si in ce priveste sumele alocate pentru sustinerea invãtãmantului preuniversitar de stat, cu putin peste 320 milioane lei alocate in acest sens, judetul Vaslui fiind in primele 15 judete din tarã. În ceea ce priveste plata drepturilor unor persoane cu cerinte speciale, alocãrile de la buget pentru judetul Vaslui sunt, la fel, printre cele mai importante. Astfel, pentru plata drepturilor asistentilor persoanelor cu handicap, suma alocatã, de 109,7 milioane lei, este a saptea ca mãrime din tarã, in timp ce, cu 4,34 milioane lei destinati acordãrii de ajutoare destinate incãlzirii locuintelor, judetul Vaslui este pe locul 2. Sume importante se vor primi, in 2018, pentru plata stimulentelor educationale destinate copiilor provenind din familii defavorizatein scopul stimulãrii participãrii acestora in invãtãmantul prescolar, cu 3,711 milioane lei alocate in acest sens, Vasluiul fiind, de departe, pe primul loc in tarã, la fel si in ce priveste sumele alocate plãtii drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invãtãmantul de masã, pentru care a fost alocatã suma de 2,461 milioane lei. În total, doar in ce priveste alocãrile de la bugetul de stat ce vor fi fãcute prin intermediul autoritãtilor publice locale sau judetene, suma totalã ce va ajunge anul viitor in judetul Vaslui este in jurul a un miliard de lei, una dintre cele mai mari din ultimii ani. Mai mult, conform previziunilor guvernului pentru anii viitori, aceste alocãri de la bugetul de stat, provenite din incasãrile din impozitul pe venit si cota defalcatã din TVA ar putea chiar creste, cu circa 10%.