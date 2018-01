2017, un an negru pentru clãdirile de patrimoniu din municipiul Vaslui

joi, ianuarie 11, 2018, 3:00

Primãria Vaslui nu a reusit sã preia în anul 2017 nicio clãdire de patrimoniu. Desi municipalitatea a fãcut demersuri repetate la ministere, procedurile si birocratia au blocat toate dosarele. Casa de Culturã, Palatul Copiilor, cinematografele, Sala Sporturilor sunt doar câteva obiective aflate în vizorul executivului local. Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a spus cã, desi clãdirile nu apartin municipalitãtii, se doreste preluarea lor si declansarea lucrãrilor de reabilitare.

Anul 2017 a reprezentat o perioadã nefastã pentru patrimoniul municipiului Vaslui. Chiar dacã municipalitatea a fãcut demersuri repetate pentru a prelua si reabilita obiectivele de patrimoniu, nu a fost obtinut niciun rezultat pozitiv. În timp ce ministerele tergiverseazã cedarea clãdirilor, Casa de Culturã, Palatul Copiilor, fostele cinematografe ìIndependentaî si ìModernî, Sala Sporturilor, Casa Agronomului se degradeazã de la un an la altul. ìToate aceste obiective nu ne apartin, dar au fost fãcute toate eforturile pentru a se gãsi solutii. Am cerut ministerelor in drept sã treacã la noi clãdirile de patrimoniu, dar, timp de un an de zile, nu am avut niciun rezultat. Toate aceste dosare sunt pe traseul spre aprobare, insã actuala situatie ne afecteazã pe noi’, a spus Vasile Pavãl. La inceputul anului 2017, municipalitatea si-a propus sã preia in administrare Sala Sporturilor si Palatul Copiilor. ‘Acestea reprezintã dovada faptului cã autoritãtile centrale si locale trebuie sã-si dea mana si sã se implice mai mult, astfel incat clãdiri de o importantã majorã sã fie valorificate la potential maxim. Cele douã obiective ne creeazã neplãceri. Vom face in asa fel incat sã fie trecute in patrimoniul local, pentru a putea fi reabilitateî, spunea Vasile Pavãl.

Cinematografele nu se mai modernizeaza

Cinematograful ìIndependentaî, din centrul municipiului Vaslui, va rãmane in continuare in paraginã. În prima jumãtate a anului trecut, Regia Autonomã de Distributie si Exploatare a Filmelor (RADEF) si-a exprimat dezaprobarea fatã de hotãrarea Consiliului Local (CL) Vaslui de a prelua clãdirea. Initial, la inceputul anului 2016, proprietarii de la RADEF si-au dat acordul de principiu pentru un protocol de preluare pentru ambele spatii, cerand o hotãrare de CL Vaslui in acest sens. ‘Am fãcut cerere pentru preluare, am aprobat in CL o hotãrare in acest sens, asa cum ni s-a cerut, insã apoi am primit un aviz negativ din partea celor de la RADEF’, a spus Dragos Cazacu, viceprimarul municipiului Vaslui. În luna ianuarie 2016, CL Vaslui a aprobat preluarea in administrare a cinematografului ‘Independenta’. Dupã votul dat de consilierii locali, cinematograful urma sã treacã din proprietatea privatã a statului si administrarea ‘Romania Film’ in proprietatea municipiului Vaslui. Consilierii locali au avut de ales intre cele douã propuneri formulate in comisiile de specialitate: preluarea cinematografului ìIndependentaî, sau preluarea ambelor cinematografe din centru orasului. ìÎn comisii, au fost discutii sã preluãm cele douã cinematografe. Cinematograful ‘Independenta’ este legat de un bloc de locuinte si, fiind o clãdire mai nouã, ar fi bine sã ne dozãm efortul financiar pentru a prelua acest cinematograf, apoi, in functie de rezultatele obtinute, sã il preluãm si pe al doileaî, spunea Valeriu Caragatã, consilier PSD.

Preluarea cazarmii, la loc comanda!

Dupã ce, la sfarsitul anului 2016, Consiliul Local (CL) Vaslui a adoptat o hotãrare privind preluarea cazarmei, executivul local a reluat procedura. Luni, 31 iulie 2017, CL Vaslui a aprobat o nouã hotãrare de completare a HCL nr. 41/27 octombrie 2016. Completarea a fost solicitatã de Ministerul Dezvoltãrii, dupã ce dosarul a primit aviz favorabil de la Ministerul Apãrãrii. ‘Ministerul Dezvoltãrii ne-a solicitat sã completãm solicitarea cu tot inventarul locatiei (suprafetele, clãdirile, arborii existenti etc.). De asemenea, trebuie ca zona sã fie intabulatã, proces de care nu ne ocupãm noi’, a precizat Edurad Lãcãtusu, secretarul Primãriei Vaslui. La aceastã datã, imobilul proprietatea publicã a statului administrat de Ministerul Apãrãrii, care a servit Unitãtii Militare din municipiul Vaslui drept bazã de antrenament, nu mai este exploatat, fiind intr-un stadiu avansat de degradare. Pentru valorificarea suprafetei de 17,70 hectare teren, situatã in centrul municipiului Vaslui, se propune realizarea, intr-un termen de 20 de ani, a unui complex de servicii comunitare, pe o suprafatã de 7,70 hectare, care va cuprinde Directia de Asistentã Socialã, centre sociale si medicosociale (cantinã socialã, centru si cãmin pentru persoane varsta a III-a, adãpost pentru victimele violentei domestice, adãpost pentru oamenii strãzii, centru pentru copii, cresã/grãdinitã, ingrijiri paliative, balneofi – zioterapie), centru cultural, spatii si zone de agrement, salã de sport, spatii verzi, cãi acces, locuri parcare. Tot in locatia fostei unitãti militare, pe o suprafatã de 10 hec tare, se va infiinta un parc – grãdinã botanicã.