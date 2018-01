2 Februarie – Ziua Mondialã a Zonelor Umede

miercuri, ianuarie 31, 2018, 3:00

În fiecare an, pe 2 februarie, Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui sãrbãtoreste Ziua Mondialã a Zonelor Umede. Aceastã datã marcheazã adoptarea Conventiei asupra zonelor umede, la 2 februarie 1971, in orasul iranian Ramsar, de pe tãrmurile Mãrii Caspice. Tema Zilei Mondiale a Zonelor Umede pentru anul 2018 este ‘Zonele umede pentru un viitor urban durabil’. Scopul evenimentului este acela de a face cunoscut faptul cã zonele umede oferã o mare varietate de beneficii si servicii comunitãtilor urbane, incluzand cresterea legãturii noastre cu natura si patrimoniul cultural, imbunãtãtirea calitãtii apei, habitat pentru plante si animale, reducerea inundatiilor in orase si prevenirea dezastrelor. ‘Pentru a marca Ziua Mondialã a Zonelor Umede 2018, Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui va desfãsura o serie de actiuni de informare si constientizare in scolile si grãdinitele din municipiul Vaslui’, a declarat Mãdãlina Nistor, directorul executiv al Agentiei pentru Protectia Mediului Vaslui. Avand in vedere dezvoltarea zonelor urbane, autoritãtile locale ar trebui sã adopte politici si actiuni privind oportunitatea de integrare a zonelor umede in planificarea urbanã, care sã contribuie la conservarea zonelor umede urbane. Cele mai cunoscute zone umede din judetul Vaslui sunt bazinele hidrografice ale raurilor Prut si Barlad. În judetul Vaslui, bazinele hidrografice Prut si Barlad ocupã o suprafatã de 5.606 kmp, cuprinzand 70 de acumulãri permanente, nepermanente, poldere (teren inundabil in regim natural, recuperat prin lucrãri de indiguire si desecare ) si amenajãri agropiscicole, cu un volum de 365 milioane metri cubi. Ariile naturale protejate cu caracter de zone umede din judetul Vaslui sunt: ROSCI0213 Raul Prut, ce se suprapune peste ROSPA0168 Raul Prut si ROSPA0130 Mita – Carja – Rãdeanu, ROSCI0335 Osesti-Barzesti, ROSCI0309 Lacurile din jurul Mãscurei, ce se suprapune peste ROSPA0159 Lacurile din jurul Mãscurei, ROSCI0360 Raul Barlad intre Zorleni si Gura Garbovãtului, ce se suprapune peste ROSPA0167 Raul Barlad intre Zorleni si Gura Garbovãtului, ROSPA0162 Manjesti si ROSPA0170 Valea Elanului.