Vieti salvate de companiile care au redirectionat 20% din impozitul pe profit pentru dotarea maternitãtilor

În România, unul din 10 copii se naste prematur si are nevoie de asistentã medicalã adecvatã încã din primul minut de viatã, pentru a supravietui si pentru a recupera decalajul, astfel încât sã facã fatã mediului extern. Datele aratã cã 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de sãptãmâni) supravietuiesc în tãrile dezvoltate, iar în regiunile slab dezvoltate 90% dintre acesti copii mor (Raport WHO Born too soon). Numai din fondurile colectate între 2012 si 2016 din redirectionarea a 20% din impozitul pe profit, Organizatia Salvati Copiii România a dotat maternitãtile din România cu aparaturã medicalã necesarã salvãrii copiilor nãscuti prematur, în valoare totalã de 1.245.700 de euro.

Aceastã cheltuialã este deductibilã, costurile pentru companii fiind zero. Suma directionatã nu poate fi mai mare de cinci la mie din cifra de afaceri si nu poate depãsi 20% din impozitul pe profitul datorat statului, iar plãtile trebuie fãcute panã la 31 decembrie 2017. În regiunea Nord-Est, media de mortalitate infantilã a fost, la nivelul anului 2016, de 7,9 la mia de copii nãscuti vii, peste media nationalã de 7,3. În Uniunea Europeanã, Romania se mentine pe primul loc in topul tãrilor cu una dintre cele mai mari rate de mortalitatea infantilã, media Uniunii Europene fiind de 3,7 la mie. Defalcat pe judete, observãm cã in Vaslui si Suceava rata mortalitãtii infantile a scãzut cu douã procente, de la 10,2, respectiv 10,1 la mia de co – pii nãscuti vii in 2015, la 8,1 in 2016, in continuare mult peste media pe tarã. În judetele Bacãu, Botosani si Neamt se pãstreazã valori similare cu anul trecut, respectiv 8,5, 9,8, si 6,9 la mie. Salvati Copiii a ajuns panã acum in zona de Nord-Est a tãrii cu 68 de echipamente necesare supravietuirii nou-nãscutilor, in valoare de 474.000 euro, in localitãtile Vaslui, Campulung Moldovenesc, Suceava, Vatra Dornei, Pãtrãuti, Roman, Piatra-Neamt, Targu-Neamt, Iasi, Harlãu, Dorohoi, Botosani, Bacãu, Barlad, Pascani, Targu Neamt, Bicaz, Rãdãuti, Gura Humorului. Numai din fondurile colectate intre 2012 si 2016 din redirectionarea a 20% din impozitul pe profit, Organizatia Salvati Copiii Romania a dotat maternitãtile din Romania cu aparaturã medicalã necesarã salvãrii copiilor nãscuti prematur, in valoare totalã de 1.245.700 de euro. În ultimii sase ani, Salvati Copiii Romania a investit peste 3 milioane de euro in dotarea a 77 de maternitãti si sectii de nou-nãscuti din 39 de judete ale tãrii cu aproximativ 380 de echipamente medicale, care au ajutat la supravietuirea a peste 31.000 de copii. Gabriela Alexandrescu, Prese din – te Executiv Salvati Copiii Romania, subliniazã importanta ca toate companiile sã isi asume rolul social si sã investeascã in cauzele sociale: ßCompaniile care au folosit acest instrument, de a redirectiona 20 de procente din profit cãtre dotarea maternitãtilor, au contribuit la salvarea prematurilor. Sunt copii care acum au implinit cinci ani datoritã acestui efort colectiv. Este important sã continuãm impreunã, pentru cã rezultatele se vãd, iar ele se mãsoarã in vieti salvate. Lucrãm indeaproape cu medicii, pentru ca efortul nostru sã acopere vulnera – bilitãtile reale ale maternitãtilor’. Principala cauzã de mortalitate infantilã este prematuritatea, care inregistreazã o crestere semnificativã in aproape toate tãrile lumii. Copiii prematuri au mari sanse de supravietuire, dacã maternitatea in care se nasc are la dispozitie aparaturã medicalã adecvatã unei interventii rapide.

Cum pot contribui companiile la salvarea nou-nascutilor prematuri

Una din trei companii care au realizat profit in anul 2016 a ales sã investeascã in cauze sociale, redirectionand 20% din impozitul pe profit cãtre proiecte derulate in beneficiul societãtii, potrivit datelor furnizate de Autoritatea Nationalã de Administrare Fiscalã (ANAF), la solicitarea Salvati Copiii Romania. Astfel, dintre cei 119.594 de contribuabili care au realizat profit, doar 39.067 au folosit aceastã parghie, de a sprijini cauzele sociale prin redirectionarea unei pãrti din impozitul pe profit. În ceea ce priveste numãrul companiilor care au ales sã sprijine programul de reducere al mortalitãtii infantile derulat de Salvati Copiii Romania, dinamica este una pozitivã, tot mai multi operatori economici intelegand cã investitia in aceastã cauzã este una necesarã. Astfel, in 2012, primul an al implementãrii prevederii de redirectionare a 20% din impozitul pe profit cãtre cauze sociale, 125 de companii au redirectionat 20% din impozitul pe profit cãtre Organizatia Salvati Copiii Romania, iar in 2016 numãrul companiilor a ajuns la 234, suma astfel colectatã pentru dotarea maternitãtilor fiind de 383.262 euro. În 2015 numãrul companiilor a fost de 246, fondurile astfel colectate insumand 317.335 de euro, iar in 2014 fondurile colectate au fost de 229.742 euro. În 2013, suma colectatã a fost de 208.561 de euro. Salvati Copiii este o organizatie neguvernamentalã, asociatie de utilitate publicã, non-profit, democraticã, neafiliatã politic sau religios, care militeazã activ pentru protectia drepturilor copilului in Romania, din 1990, in acord cu prevederile Conventiei Natiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene si cu legislatia Romaniei. Salvati Copiii adoptã o pozitie independentã in raport cu actiunile si mãsurile institutiilor, recunoscand cã implementarea legislatiei si a politicilor publice in materia drep tu – rilor copiilor nu poate ignora stransa colaborare dintre autoritãti, familie, copii si societatea in care fiecare actor implicat isi acceptã responsabilitatea conform principiilor unui parteneriat autentic si viabil. În calitate de membru al Save the Children International, cea mai mare organizatie independentã din lume care promoveazã drepturile copilului si care cuprinde 30 de membri si desfãsoarã programe in peste 120 de tãri, VIZIUNEA noastrã este o lume care respectã, pentru fiecare copil, dreptul sãu la supravietuire, educatie, protectie si participare, asumandu-ne MISIUNEA de a obtine progrese importante privind modul in care copiii sunt tratati si producerea schimbãrilor imediate si de duratã in viata acestora. În cei 26 de ani de activitate, peste 1.340.000 de copii au fost implicati in programele si campaniile Organizatiei Salvati Copiii.