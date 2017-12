Vasluienii vor plãti tot 180 lei pentru gigacalorie

miercuri, decembrie 20, 2017, 3:00

Consiliul Local (CL) Vaslui va dezbate în sedinta ordinarã din data de 21 decembrie un proiect de hotãrâre privind ajustarea preturilor locale pentru energia termicã produsã, transportatã, distribuitã si furnizatã de SC Termprod SA Vaslui.

Prin HCL Vaslui nr. 18 din 31 martie 2016, s-a aprobat pretul de 404,51 lei /gigacalorie (inclusiv TVA), pentru producere si furnizarea energiei termice pentru populatie si agentii economici. De asemenea, prin aceeasi hotãrare, s-a aprobat pretul local de facturare la populatie de 180 lei/gigacalorie (inclusivTVA), diferenta de pret fiind suportatã din bugetul local. Noul pret al unei gigacalorii va fi de 471,29 lei, iar pretul pe care populatia il va achita pentru incãlzire si apã caldã rãmane de 180 lei/gigacalorie. Noile preturi vor fi implementate incepand cu data de 1 decembrie 2017. De la data ultimei aprobãri a pretului la energia termicã si panã in prezent, au intervenit influente in structura de pret existenã, pe fondul modificãrilor la costurile cu gaze naturale, energie electricã, apã si salarizare. De asemenea, in aceeasi perioadã au intervenit si alte modificãri la costurile de productie (combustibil netehnologic, materiale pentru reparatii, chirii utilaje, postã), dar care, cumulat, nu au depãsit chetuielile materiale aprobate in pret, astfel incat in cheltuielile materiale propuse, acestea rãman neschimbate. ìAstfel, in urma analizãrii influentelor in costul energiei termice, rezultã o crestere a pretului de vanzare la energia termicã produsã centralizat in municipiul Vaslui. Aceasta ajustare a preturilor este necesarã a fi efec – tuatã pentru ca societatea comercialã sã nu inregistreaze pierderi suplimentare din exploatare’, se aratã in expunerea de motive a proiectului de hotãrare.