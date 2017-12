Vasluienii sunt români sau refugiati în propria tarã?

vineri, decembrie 22, 2017, 3:00

Le-am cerut colegilor din Parlament sã rãspundã la aceastã intrebare, in timpul asa-ziselor dezbateri asupra proiectului Legii bugetului de stat pe 2018, si sã sustinã cele 34 de amendamente pe care le-am formulat cu privire la judetul Vaslui. Suntem 480 mii de locuitori la polul sãrãciei din Uniunea Europeanã, dar, paradoxal, in conditiile in care Romania e tara cu cea mai mare crestere economicã din zona UE, ni se refuzã orice sansã la dezvoltare. Mai mult, suntem batjocoriti cu manipulãri ieftine, legate de sumele destinate ajutoarelor sociale si cele alocate pentru drumuri judetene si comunale, si amãgiti cu promisiuni cã rãmanem o prioritate pentru Guvern si Ministerul Transporturilor. Doar pe hartie. Realitatea e cã Moldova a avut 1% din fondurile pe infrastructurã pe anul 2017, iar situatia nu se va schimba. În 2018, Vasluiul apare in bugetul de stat numai in sectiunea de amendamente respinse. E revoltãtor cã judetul nostru, sãrac, izolat si mai vulnerabil ca oricand, primeste incã o loviturã prin Proiectul de buget pentru anul viitor! Amendamentele pe care le-am depus, si pe care am fost nevoit sã le sustin in plen in doar cateva minute, se referã exclusiv la investitii, iar sumele sunt destinate unor obiective care ar fi putut fi demarate, in 2018, la nivel de documentatie tehnicã sau ar fi putut fi executate altfel decat in regim de avarie. Mai exact, am solicitat sprijin pentru realizarea documentatiei tehnice pentru o serie de obiective care vizeazã direct scãderea decalajelor de dezvoltare intre judetul Vaslui si restul tãrii, dar si cresterea cooperãrii transfrontaliere. E vorba despre: Varianta de Ocolire Vaslui; Varianta de ocolire Barlad; Varianta de ocolire Husi; Reabilitarea si modernizarea Drumului Trans Regio Iasi – Vaslui – Bacãu; Reabilitarea si modernizarea DN11A Barlad (limitã E581) – Podu Turcului – Adjud (57 km); Reabilitarea si modernizarea DN 15D Vaslui – Negresti – Roman (130 km); Reabilitarea si modernizarea DN 24A Husi – Murgeni – Barlad; Construirea autostrãzii Focsani – Barlad – Albita, Coridorul IX Pan-european, prioritar, TEN-T Core; Modernizarea podului feroviar peste Prut, Bogdãnesti, comuna Fãlciu, si adaptarea acestuia traficului rutier si pietonal; Reabilitarea si modernizarea liniei ferate interoperabile simple neelectrificate Zorleni – Fãlciu – Fãlciu Nord si Fãlciu – Republica Moldova; Construirea podului rutier si pietonal peste Prut, zona Leova (Vetrisoaia). În plus, am avut amendamente prin care am solicitat fonduri minime pentru proiectele unor administratii locale fãrã resurse – Arsura, Bãcani, Grivita, Laza, Suletea si Vetrisoaia, administratii care mi-au cerut sprijinul. E vorba despre proiecte de infrastructurã care nu intrunesc un punctaj sau nu sunt eligibile pentru fonduri europene, si nu sunt finantate nici prin PNDL. Majoritatea din Parlament a respins, insã, totul, astfel cã, in 2018, vom avea 8 milioane euro ajutoare sociale pentru Vaslui (pe venitul minim garantat) si 90 milioane euro subventii pentru cãlãtoriile cu metroul in Bucuresti. Subventiile pentru Bucuresti sunt de 11 ori mai mari decat ajutoarele sociale pentru Vaslui, dacã vã intrebati pe ce se cheltuie taxele si impozitele romanilor!

Daniel Olteanu, Deputat PNL de Vaslui