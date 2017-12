Vacantã activã pentru absolventii de liceu!

joi, decembrie 28, 2017, 3:00

Începând cu anul scolar 2017 – 2018, examenul de bacalaureat debuteazã mult mai devreme, chiar din luna februarie, atunci când elevii din anul terminal de liceu vor sustine probele orale de evaluare a competentelor lingvistice în limba românã, ale celor digitale si, de asemenea, ale competentelor lingvistice într-o limbã de circulatie internationalã. În aceste conditii, unii dintre viitorii absolventi ar putea folosi cele trei sãptãmâni ale vacantei de iarnã, ori mãcar vacanta intersemestrialã, de la începutul lui februarie, pentru a-si pune la punct cunostintele.

Chiar dacã, cel putin teoretic, probele orale ale examenului de Bacalaureat nu pun prea multe probleme candidatilor, ele rãman totusi o piatrã de incercare a examenului de maturitate. Cu atat mai mult la viitoarea editie a Bac-ului, cea din 2018, atunci cand, in premierã, aceste probe orale se vor sustine in luna februarie, mult mai devreme decat probele scrise, programate la sfarsitul lunii iunie, dupã finalul anului scolar. Este si un lucru bun, evitandu-se astfel absenteismul la aceste probe orale, care a dus la picarea examenului de cãtre unii candidati, in ciuda notelor de trecere luate la probele scrise. În plus, liceenii din anul terminal au timp in cele douã vacante, cea de iarnã, care tine din 23 decembrie panã pe 15 ianuarie, si cea intersemestrialã, programatã intre 3 si 11 februarie, sã-si consolideze cunostintele. Dupã perioada de inscrieri in prima sesiune a bacalaureatului 2018, 29 ianuarie – 2 februarie, probele orale vor debuta pe 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare oralã in limba romanã (proba A). Urmeazã apoi, in zilele de 16, 19 si 20 februarie, evaluarea competentelor digitale (proba D), iar in perioada 21-22 februarie se va desfãsura evaluarea competentelor lingvistice intr-o limbã de circulatie internationalã (proba C). Acesta din urmã se va desfãsura astfel: pe 21 februarie, proba de intelegere a unui text studiat, urmat de proba scrisã, iar pe 22 februarie, elevii vor sustine proba oralã, la alegere, la una din limbile englezã, francezã, spaniolã, germanã, italianã, ebraicã, japonezã, rusã, portughezã sau turcã. Cat priveste simulãrile la probele scrise ale examenului de Bacalaureat, cu rol strict de verificare a cunostiintelor acumulate de elevi, ele vor debuta pe 13 martie, odatã cu simularea examenului de Evaluare nationalã.