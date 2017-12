Un elev vasluian din zece are cel putin unul dintre pãrinti plecat în strãinãtate

marți, decembrie 5, 2017, 3:00

Nu mai putin de 11,45% dintre cei aproape 57 de mii de elevi care au frecventat anul trecut cursurile unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat din judetul Vaslui au cel putin unul dintre pãrinti plecat în strãinãtate, iar alti 1.045 elevi sunt în grija rudelor! În acelasi timp, tot mai putini dintre copiii plecati „afarã” împreunã cu pãrintii revin la scoalã în România, aratã un studiu al ISJ Vaslui, dintre acestia, unul din sapte având dificultãti la învãtare.

Desi in scãdere fatã de anii anteriori, procentul elevilor vasluieni ai cãror pãrinti (cel putin unul dintre ei) sunt plecati la muncã in strãinãtate rãmane ingrijorãtor. Astfel, din totalul celor 46.949 de elevi care in anul trecut scolar au frecventat cursurile untãtilor de invãtãmant preuniversitar de stat din judet, 9,62%, respectiv peste 4.500 de elevi, au cel putin un pãrinte plecat la muncã in strãinãtate. Dacã acestia au mãcar pe celãlalt pãrinte care sã le poarte grija, mai gravã este situatia elevilor cu ambii pãrinti plecati si rãmasi in grija rudelor sau, uneori, a vecinilor! Nu mai putin de 1.024 copii (1,83% din totalul elevilor) cresc departe de pãrintii plecati in cãutarea unui trai mai bun pentru familie, cei mai multi, 598 de elevi frecventand scoli din mediul urban. Mai grav este faptul cã, dacã in cazul copiilor din mediul rural, predominã cei de varsta scolii primare sau gimnaziale (in total, aproape 80%), in cazul elevilor ‘de la oras’, aproape jumãtate sunt liceeni, varstã la care ar avea cel mai mult de indrumarea pãrintilor. În multe cazuri, profesorii si dirigintii, cu toate efor – turile, nu pot suplini lipsa pãrintilor, iar rezultatele scolare si, uneori, din pãcate, si comportamentul elevilor au de suferit. Statisticile ISJ mai aratã un fapt ingrijorãtor: toti mai putini copii se reintorc din strãinãtate, singuri sau impreunã cu familia, pentru a urma cursurile scolilor din Romania. Situatia in anul scolar trecut inregistrat in judetul Vaslui este mai mult decat elocventã: numãrul de 70 de copii reintorsi in invãtãmantul romanesc este cea mai micã din ultimii 4 ani, dupã ce in anul scolar 2015-2016, au revenit 91 elevi, in anul scolar 2014-2015, 131 elevi; in anul scolar 2013-2014 s-au reintors 151 elevi iar in anul scolar 2012-2013, 81 elevi. Mai grav este faptul cã unii dintre acestia, 11 elevi in cazul anului trecut, au prezentat dificultãti de invãtare, iar in unele cazuri elevii revin fãrã foile matricole de la unitãtile scolare din strãinãtate unde pretind cã au invãtat. ‘În general, profesorii si in special invãtãtorii sau dirigintii incearcã sã le acorde mai multã atentie elevilor cu o situatie familialã mai deosebitã, respectiv cu unul sau mai multi pãrinti plecati la muncã in strãinãtate. Pe copiii reintorsi din strãinatate care prezintã dificultãti de invãtare incercãm sã-i sprijinim prin consiliere individualã si de grup, individualizarea sarcinilor de lucru, educatie remedialã sau pregãtire suplimentarã cu profesorii clasei in special la disciplinele unde intampinã dificultati de invãtare. În cazurile in care copiii in cauzã revin si cu dificultãti de vorbire dupã ce au uitat limba romanã, se incearcã implicarea lor in diferite activitãti extrascolare, activitãti pentru integrarea lor in colectivul clasei, terapie logopedicã si chiar elaborarea de planuri de interventie personalizatã, discutii cu pãrintii sau tutorii ori vizite la domiciliu’, a explicat prof. Gabriela Plãcintã, inspectorul general al ISJ Vaslui.