Un cadou greu cât pentru doi Mosi, pentru Reiser Bârlad

vineri, decembrie 8, 2017, 3:00

Societatea Consiliului Local Barlad – SC LDP Reiser SA – care se ocupã de drumurile din localitate, si-a innoit, de ieri, parcul auto cu un autocamion de ultimã generatie. Masina, cu o capacitate de 10 tone, a costat 63.000 de euro fãrã TVA si va fi folositã exclusiv pentru transportul asfaltului. Întrucat Reiser asteptã de luni bune sã intre in posesia noului autocamion, ieri, cand acesta a ajuns la Barlad ‘evenimentul’ a fost tratat cu atentia cuvenitã. Noua achizitie a fost prezentatã presei locale chiar de cãtre directorul societãtii, Adriana Ursu, in prezenta membrilor Consiliului de Administratie al Reiser SA. ‘Este un autocamion Iveco, care a intrat in tarã, din Italia, acum cateva zile si a ajuns ieri la reprezentanta din Galati. Panã sã ne oprim la oferta celor din Galati, am negociat timp de o lunã de zile cu mai multe reprezentante. Pretul final a fost de 63.000 euro fãrã TVA, din care am plãtit un avans de 25% iar panã la anul, in august, il vom achita integral. Eu, personal, sunt foarte mandrã de el si pot spune chiar cã Mos Nicolae a venit exact cu ce trebuia la societatea noastrã’, a spus Adrian Ursu. Cei de la Reiser nu se vor opri insã aici cu reinnoirea parcului auto al societãtii, ei sperand ca anul viitor, cu prijinul Consiliului Local si al Primãriei sã poatã achizitiona si o frezã de 50 de centimetri pentru decopertarea asflatului (cu o valoare estimatã in prezent la circa 120.000 de euro), dar si un autoturism marca Dacia Dokker, pentru transport persoane. Trebuie spus cã, odatã cu intrarea ‘in paine’ a autocamionului Iveco, treptat, vor dispãrea de pe strãzile orasului douã utilaje vechi. În primul rand, renumitul tractor (de fabricatie 1980) care era panã acum folosit la transportul asfaltului cãtre locurile unde se fãceau lucrãri si care, de-al lungul timpului, a dat serioase bãtãi de cap drumarilor, fiind la un moment dat implicat chiar si intr-un incident rutier.