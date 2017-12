Un an cu suspendare pentru o evaziune fiscalã mai micã decât cheltuielile de judecatã!

joi, decembrie 7, 2017, 3:00

Doi bãcãuani, sot si sotie, cu afaceri în judetul Vaslui au fost condamnati la câte un an de închisoare cu suspendarea executãrii pedepsei pentru o evaziune fiscalã de 965 lei, sumã mai micã decât cheltuielile judiciare pe care au fost obligati sã le achite. Pe lângã obligatia de a efectua muncã neremuneratã în folosul comunitãtii, sotii Grosu au interdictie ca, timp de doi ani, sã aibã calitatea de fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societãti comerciale!

În 2014, in urma unei sesizãri a ANAF, procurorii Parchetului de pe langã Tribunalul Vaslui au inceput urmãrirea penalã impotriva sotilor Nicolae si Danisia Diana Grosu, doi bãcãuani care aveau o firmã cu punct de lucru in judetul Vaslui. Cei doi erau acuzati de evaziune fiscalã in formã continuatã, suma incriminatã cu care cei doi ar fi pãgubit statul fiind de… 965 lei! Chiar dacã cei doi si-au recunoscut greseala si au achitat prejudiciul, la cateva zile dupã efectuarea plãtii, dosarul lor a ajuns pe masa judecãtorilor, judecarea cauzei durand aproape un an. În sfarsit, zilele trecute, a fost datã o primã sentintã in acest dosar, cei doi evazionisti fiind condamnati la cate un an de inchisoare, cu suspendarea executãrii pedepsei. Cei doi vor trebui sã execute cate 60 de zile de muncã neremuneratã in folosul comunitãtii in cadrul Primãriei Bacãu – Serviciul Public de Salubritate si Spatii Verzi Bacãu sau DGASPC Bacãu – Centrul Maternal Bacãu. Instanta a decis ca, timp de doi ani, celor doi sã le fie interzise unele drepturi, printre care cel de a avea calitatea de fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societãti comerciale, sau, dacã deja o au, sã fie decãzuti din aceastã calitate. În plus, judecãtorii l-au obligat pe Neculai Grosu sã urmeze un curs de calificare profesionalã organizat de AJOFM Bacãu. Cei doi au fost obligati si la plata a cate 500 de lei drept cheltuieli judiciare, onorariul avocatului din oficiu a celor doi inculpati, 400 lei, urmand a fi achitat din fondurile statului. Practic, cheltuielile prilejuite de instrumentarea si judecarea dosarului depãsesc cu mult valoarea prejudiciului, oricum recuperat. Însã greseala e gresealã iar incãlcarea legii se pedepseste.