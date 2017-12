Trei hoti din Iasi au crezut cã se vor îmbogãti în Arsura

vineri, decembrie 15, 2017, 3:00

Politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Ruralã Husi au probat activitatea infractionalã a trei bãrbati, in varstã de 26, 29, respectiv 36 de ani, din comuna Motca, judetul Iasi, bãnuiti de comiterea a douã infractiuni de furt din locuintã. În septembrie 2016, cei trei bãrbati s-au deplasat in comuna Arsura si au abordat diverse persoane sub pretextul de a cumpãra televizoare model vechi. Douã persoane din satul Mihail Kogãlniceanu, comuna Arsura, au dat curs solicitãrii si au permis astfel bãrbatilor sã intre in locuintele lor. Bãrbatii s-au inteles la pret cu persoanele interesate si, pentru a achita produsele dorite, le-au oferit bancnote de 500 de lei, pentru a primi rest si a observa astfel locul unde proprietarii tineau banii. Ulterior, proprietarilor le-a fost distrasã atentia si li s-au sustras banii din imobil. Dupã plecarea bãrbatilor, proprietarii au constatat lipsa banilor si au sesizat politia. Prejudiciul cauzat prin comiterea faptelor este de aproximativ 9.000 de lei. Pe 12 decembrie, politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Ruralã Husi, Politiei municipiului Vaslui, cu sprijinul politistilor din structurile de actiuni speciale, au efectuat trei perchezitii domiciliare pe raza comunei Motca. Trei bãrbati au fost condusi la sediul politiei, iar dupã audieri au fost retinuti pentru o perioadã de 24 de ore. Miercuri, bãrbatii au fost prezentati la Parchetul de pe langã Judecãtoria Husi cu propunerea de dispunere a unor mãsuri preventive. Fatã de bãrbatul de 26 de ani, Parchetul a dispus mãsura preventivã a controlului judiciar. Ceilalti doi bãrbati au fost prezentati in fata instantei de judecatã cu propunerea de arestare preventivã. În timpul sedintei de judecatã, a intervenit impãcarea pãrtilior ca urmare a recuperãrii in totalitate a prejudiciului cauzat prin savarsirea faptelor. Pentru a preveni astfel de fapte, politia recomandã insistent: nu primiti in curte cetãteni strãini de comunitate, care oferã diverse bunuri spre vanzare, se angajeazã sã facã lucrãri ori reparatii ori sã cumpere diverite bunuri! Acestia vã pot insela sau vor doar sã vadã ce bunuri pot fura din gospodãrie! Dacã din diferite motive ati primit in casã persoane necunoscute, nu le dati nicio posibilitate sã afle unde pãstrati banii sau alte valori si nu le lãsati fãrã supraveghere niciun moment!