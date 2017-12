TRADITII SI OBICEIURI AJUN SI DE CRÃCIUN

vineri, decembrie 22, 2017, 3:00

Considerat în vechile calendare drept celebrare a Anului Nou, fapt sustinut si de numeroasele practici magice ale Ajunului, Crãciunul a pãstrat pânã la urmã cu preponderentã imaginea sãrbãtorii crestine, în care mai pot fi puse în evidentã vagi urme de ritualuri pãgâne. Sub influenta lui Mos Ajun, a apãrut si un Mos Crãciun, figurã controversatã, de un demonism accentuat. Mai întâi ostil momentului Nasterii, convertit ori uneori pedepsit drastic în fata minunii pogorâte asupra sotiei sale, Crãciunoaia, devine simbol al sãrbãtorii, al dãrniciei si al crezului. Lui i se atribuie obiceiul darurilor fãcute copiilor, dupã modelul celor oferite pruncului Iisus.

De cealaltã parte, obiceiul colindatului pare sã nu-si gãseascã pe deplin explicatii crestine: fie cã obiceiul exista incã inainte de nasterea lui Iisus fie cã este practicat ca element component al unor ritualuri escatologice, atunci cand nu se vor mai auzi colinde si cand nu se vor mai inrosi ouã, va veni sfarsitul lumii si in care este vorba mai putin de colindele specifice, in care este preamãritã Nasterea. Toate aceste explicatii sunt valabile pentru colindele agricole de sfarsit de an, avand ca punct de plecare ziua de 23 decembrie si incheindu-se undeva in jurul zilei de 7 ianuarie. În traditia popularã zilele sãptãmanii s-a personificat in Sfanta Luni, Sfanta Vineri, Sfanta Sambãtã, ba mai mult chiar si subampãrtirile zilei si noptii, Miazãnoapte, Miazãzi, Zorilã, Murgilã sau Negrilã, care sunt fiinte reale pentru popor, cu oaresce puteri de netãgãduit. Tot asa a fãcut din zilele insemnate, Ajunul si Crãciunul, douã personaje, Mos Ajun si Mos Crãciun. Ei sunt cunoscuti drept mosi, deoarece s-au arãtat totdeauna cu bãrbile albe de zãpadã. Si apoi sunt si bãtrani, tare bãtrani, ei existand din vremuri demult uitate, din veacuri de mult apuse, sunt de o varstã cu Soarele si Luna. Ei se aseamãnã unul cu altul ca doi frati gemeni, ca douã picãturi de apã: bãtrani, cu bãrbile lungi panã la pãmant, stufoase si albe ca zãpada, amandoi sunt buni si darnici, amandoi cutreierã lumea de la un capãt la altul, rãspandind veselia in jurul lor, prin darurile bogate si imbelsugate. Darurile sunt in special pentru copii, pentru care scot totdeauna din marii si in veci interminabilii lor saci, amandoi umblã pe acelasi drum si in veci nedespãrtiti unul de altul, cum Dumnezeu si Sfantul Petru de asemenea umblau amandoi pe un loc, tot asa de buni si bãtrani amandoi. Deosebirea dintre ei este la darurile impãrtite. Mos Ajun dãruieste nuci, pere, covrigi, colaci, colindete, plãcinte, prãjituri, bomboane si alte dulciuri si mancãruri plãcute lor. Iarã Mos Crãciun le aduce haine, incãltãminte, jucãrii, carnati, caltabosi si sorici de purcel. În traditia popularã se povesteste cã Maica Domnului, fiind cuprinsã de durerile facerii, a cerut adãpost lui Mos Ajun. Acesta, motivand cã este om sãrac, o refuzã, indrumand-o spre fratele sãu mai mare si mai bogat, Mos Crãciun. Crãciun era stãpanul staulului unde au gãzduit Iosif si Maria. Cand s-a nãscut Hristos, baba lui Mos Crãciun, Crãciuneasa, s-a dus de a mosit pe Maica Domnului. Cand a auzit Mos Crãciun cã femeia sa a lucrat in ziua lui, i-a tãiat mainile pe loc. Atunci Crãciuneasa s-a dus la Maica Precista si, plangand, i-a spus ce-a pãtit si i-a arãtat mainile. Maica Precista a suflat peste mainile Crãciunesei si indatã mainile i s-au fãcut frumoase si curate, iar nu zbarcite, cum erau inainte de aceasta. De bucurie cã nevasta lui a scãpat de pedeapsa lui necugetatã, Crãciun aprinde un rug de cioate de brad in curtea lui si joacã hora cu toate slugile sale. Dupã joc imparte Fecioarei Maria daruri pãstoresti (lapte, cas, urdã, smantanã) pentru ea si fiul ei. Astfel, Mos Crãciun reprezintã o transfigurare a magilor ce i-au adus daruri lui Iisus la nasterea sa si cã este simbolul tipului creator. Mai mult de un mileniu crestinii au sãrbãtorit Anul Nou in ziua de Crãciun, in imediata apropiere a solstitiului de iarnã: la Roma, panã in secolul al XIII-lea, in Franta, panã in anul 1564, in Rusia, panã in vremea tarului Petru cel Mare, in Tãrile Romane, panã la sfarsitul secolului al XIX-lea. La romani amintirea acelor vremuri este incã proaspãtã, de vreme ce, in unele sate bãnãtene si transilvãnene, ziua de 1 ianuarie se numeste Crãciunul Mic, nu Anul Nou. În unele zone se cred cã, mai inainte vreme, foarte multe rãutãti fãceau oamenii, din pricinã cã isi uitaserã de Dumnezeu. Pentru a-i scãpa de pãcate, Dumnezeu a lãsat colindele, ca in fiecare an la Crãciun numele cel sfant al Domnului sã vinã neapãrat la urechile oamenilor si astfel sã se abatã de la calea rãutãtilor. Atunci cand colindele nu se vor mai auzi pe pãmant, vor iesi diavolii si astfel lumea va incãpea pe mana lor. Traditiile contemporane spun despre ‘sfantul’ Crãciun, Mosul ‘darnic si bun’, ‘incãrcat cu daruri multe’, sunt printre putinele influente livresti pãtrunse in cultura popularã de la vest la est si de la oras la sat. Derivatul de ‘mos’ din numele sãu inseamnã ‘intemeietor’, ‘ziditor’, ‘incepãtor’. În noaptea de Crãciun existã obiceiul de a se pãstra in vatrã focul aprins. Se pune in aceastã noapte un bustean in foc, numindu-se busteanul Crãciunului. Încã din timpuri strãvechi, tãranii din intreaga Europã, obisnuiau ca in anumite zile ale anului, primãvara si la solstitiul de varã, dar prin in unele locuri, si la sfarsitul toamnei sau in cursul iernii, de Crãciun si in ajunul Bobotezei, sã aprindã focuri sau ruguri si sã danseze in jurul lor sau sã sarã peste ele. Un vestigiu probabil a superstitiilor omului primitiv care, observand miscarea aparentã a Soarelui a considerat cã acesta il poate ajuta. Solstitiul de iarnã fiind socotit de cei din antichitate a fi in jurul datei de 25 decembrie, au fost trecute si obiceiurile legate de foc la aceastã datã. Cenusa busteanului care arde in noaptea Crãciunului e imprãstiatã prin grãdini pentru a promova rodirea lor. În ajun si Crãciun se pun pe o masã, langã o fereastrã inchisã, douã paini, sare, peste, grau si un pahar cu apã pentru rudele decedate din familie ce se credea cã vin si mãnancã din acele bucate. La mesele de Crãciun nu se bea rachiu, el fiind un produs inventat de diavolul, ce apoi il batjocoreste pe cel ce-l bea, zicand cã rachiul are intaietate inaintea tuturor bucatelor. În ziua de Ajunul Crãciunului, panã a nu rãsãri soarele, se incepe a lucra cate putin din toate treburile si se lucreazã cate putin cu uneltele cu care se doreste sã se lucreze cu drag si cu mult spor peste an. Se posteste total in ziua de Ajun pentru spor in anul ce vine. În ziua de Ajun, cine iese cel dintai afarã de dimineatã, la inapoiere este obiceiul sã ia cateva surcele de la tãietor in manã si, cand se intrã in casã, imprãstiind una cate una surcelele prin casã se rosteste: ‘Bunã dimineata lui Ajun, Cã-i mai bunã a lui Crãciun! Pui, vaci, cai, oi, bani, purcei, Bogãtie, sãnãtate, Cã-i mai bunã decat toate!’ Dupã care se intrã in casã. Aceste surcele se numesc pui si vor aduce gospodãriei spor si belsug in decursul anului. Strãinul care intrã in curtea unui gospodar nu trebuie sã inchidã poarta, ci gazda singurã sã o inchidã, pentru a nu i se inchide norocul, iar la fete de mãritat sã nu i se taie calea petitorilor. Acestea sunt, potrivit traditiei populare, practici apotropaice din categoria magiei primei zile in vederea obtinerii sporului, a norocului, a puterii de muncã necesare in anul ce vine, precum si pentru a evita nenorociri sau boli. În ajunul Crãciunului si la Crãciun este cerul continuu deschis si se aude o toacã din cer bãtand, coruri de ingeri cantand iar cocosii se pornesc a canta, dar minunea aceasta n-o pot vedea decat cei buni la Dumnezeu. Începand cu Ajunul Crãciunului si sfarsind in ziua de Boboteazã, se umblã cu steaua. Copiii care umblã cu steaua se numesc stelari, colindãtori sau crai, pe cap avand coroane de hartie coloratã. Prin Vicleim sau Irozi se intelege datina tineretului de a reprezenta la Crãciun Nasterea lui Iisus Hristos, venirea Magilor dupã stea, poftirea lor de cãtre Irod, siretenia acestuia de a afla pruncul prin mijlocirea celor trei Crai si, adesea, infruntarea necredintei, personificate printr-un copil sau un cioban. Turca umblã de cand Irod impãrat a omorat cinci mii de prunci. El nu stia cum si ce sã facã, pentru ai scoate pe femeile cu copii afarã pentru a omori toti pruncii. Astfel a fost ales un om urat, imbrãcat in piele de tap, cu coarne in cap si cu pene de cocos in crestet si clopot la spate si inarmat cu o mãciucã mare in manã. O reminiscentã a Tapului Ispãsitor din vremea grecilor. Cine se imbracã in turcã se spune cã nu poate merge la bisericã sase sãptãmani. De Crãciun, toate lucrurile imprumutate se reintorc acasã, la stãpanul de drept. La cele trei sãrbãtori mari: Crãciun, Paste si Rusalii, traditia popularã cerea spãlatul ritualic pe fatã cu apã in care s-a pus un ban de argint pentru a avea bani multi in tot timpul anului s un obraz curat precum argintul. În ajunul Crãciunului se dã copiilor sã mãnance bostan, ca sã fie dolofani si rumeni peste an. În serile de Ajun si de Crãciun din vechi timpuri se coace un colac deosebit, numit stolnic sau colacul plugarilor, ce se aseazã pe masa din odaia de curat inconjuratã cu un lant de fier. Acest colac se pãstreazã pe masã din Ajunul Crãciunului si panã la Anul Nou, uneori panã la Boboteazã, cand este sacrificat ritualic si impãrtit la toti ai casei, pentru a fi feriti de boli iar covata in care a fost frãmantat se pune in fanul care se dã la vite sã fie spornice iar lantul cu care a fost inconjuratã masa se aseazã in fata grajdului, pentru a trece vitele peste el. Aceastã practicã magicã ajutã pentru sãnãtatea vitelor din bãtãturã si pentru apãrarea de lupi numitã in popor si Legatul fiarelor. Pe alocuri acest colac are rol apotropaic, pentru ca dracul sã nu fure copiii din casã, cãci legendele populare spun cã odatã dracul ar fi vrut sã fure un copil, dar colacul a rãspuns la cele zece intrebãrighicitori iar dracul a pleznit de necaz. La toate ajunurile sãrbãtorilor de iarnã se pun pe masã douã paini, sare, peste, grau si un pahar cu apã, si se crede cã noaptea vin rudele decedate din familie si mãnancã din acele bucate. În ziua de Ajun este interdictia de a consuma carne. Exceptie face doar carnea de vrabie, cãci astfel munca din timpul anului va fi usoarã ca zborul vrãbiei. Tot acum incepe imperecherea pãsãrilor. În ziua de ajun femeile, panã a nu manca nimic, mãturã casa si cenusa din vatrã, si le aruncã peste ogor, zicand: ‘Cum n-am mancat eu diminetile ajunurilor, asa sã nu mãnance nici o lighioaie roadele’. În ajunul Crãciunului se tãiau copacii ce nu rodeau. Femeia gospodarului, aruncã cu piatra in ei sau pune cenusã din vatrã la rãdãcina lor pentru a-i inspãimanta si astfel crezand cã vor imbunãtãti rodul lor pentru anul viitor. Cat tin zilele Crãciunului, furca de tors trebuie ascunsã, cãci altfel cel ce o va vedea in aceste zile la varã va fi muscat de un sarpe atat de gros si atat de lung, ca o furcã. Scalda in ziua de Crãciun ajutã pe toti ai case spre a fi usori si sprinteni tot anul. În ziua de Crãciun finii merg pe la nasi cu daruri. Dupã cele trei zile ale Crãciunului pe 28 decembrie intalnim in unele zone obiceiul ‘ingropãrii Crãciu – nului’- de fapt, a anului vechi – ritual cu o vechime considerabilã, poate unul dintre cele mai arhaice ele – mente surprinse de calendarul popu – lar. Moartea, ingroparea si renasterea divinitãtii pentru bunãstarea naturii, a campurilor, oamenilor mai poate fi intalnitã, pe langã elementul central al calenda – rului crestin, Învierea Domnului, in obiceiul Caloianului. Prognozele populare spun cã dacã la Crãciun e cald, incat se pot tine usile deschise, la Pasti va fi frig. Dacã in prima zi de Crãciun va fi vreme seninã, frig si ger, atunci vara va fi bunã. În noaptea sfantã de Crãciun sã lãsãm deoparte grijile si supãrãrile pentru a ne deschide inima spre a primi o picãturã din binecuvantarea ce se revarsã peste toatã lumea.

CRÃCIUN FERICIT!

Dan Horgan

Bibliografie:

– Adrian Fochi – ‘Datini si eresuri populare de la sfarsitul secolului al XIX-lea’, Editura Minerva, Bucuresti, 1976.

– Arthur Gorovei – ‘Credinti si superstitii ale poporului roman’, Editura, Grai si Suflet – Cultura Nationalã’ Bucuresti, 1995.

– Antoaneta Olteanu – ‘Calendarele poporului roman’, Editura Paideia, 2001.

– Elena Niculita Voronca – ‘Datinile si credintele poporului roman’, Editura Polirom, Iasi, 1998.

– Ion Ghinoiu – ‘Obiceiuri populare de peste an’, Editura Fundatiei Culturale Romane, 1997.

– Ion Ghinoiu – ‘Sãrbãtori si obiceiuri romanesti’, Editura Elion, Bucuresti, 2002.

– Ion Ghinoiu – ‘Zile si mituri. Calendarul tãranului roman 2000’, Editura Fundatiei PRO, Bucuresti, 1999.

– Ion Talos – ‘Gandirea magico-religioasã la romani’, Dictionar, Editura Enciclopedicã, Bucuresti, 2001.

– Irina Nicolau – ‘Ghidul Sãrbãtorilor Romanesti’, Editura Humanitas, 1998.

– Narcisa Stiucã – ‘Sãrbãtoarea noastrã cea de toate zilele, vol. II’, editura Cartea de Buzunar, 2006.

– ‘Proloagele de la Ohrida’, Editura Cartea Ortodoxã, 2005.

– Romulus Vulcãnescu – ‘Mitologie Romanã’, Editura Academiei R.S.R. Bucuresti, 1985.

– Simion FIorea Marian – ‘Sãrbãtorile la romani’, Editura ‘Grai si Suflet – Culturã Nationalã’, 2001.

– Tudor Pamfile, ‘Mitologia romanã’, Editura ALL, Bucuresti, 1997.

– ‘Vietile Sfintilor’, Editura Episcopiei Romanului si Husilor 1998.