Tot mai multe bransãri la sistemul de gaze naturale

vineri, decembrie 29, 2017, 3:00

Varful de racordãri are loc pe fondul scumpirii constante a lemnelor de foc, situatie in care gazele naturale au devenit cel mai rentabil combustibil pentru incãlzirea locuinte lor. ‘Avem solicitãri pentru bransarea la sistem din tot judetul. Numai in aceastã toamnã avem 1.000 de noi abonati, iar potentialul infrastructurii noastre este de vreo douã ori mai mult. În perioada urmãtoare se vor racorda si aceste familii. Cele mai multe racordãri sunt in mediul urban, dar avem solicitãri din din zonele rurale unde noi avem dezvoltat sistemul de alimentare cu gaze naturale’, a spus Adrian Tighici. Pentru acestã iarnã, stocurile de gaze existente acoperã integral consumul pentru toti utilizatorii (consumatori casnici, institutii publice, agenti economici). Problema este cu gazele din import care au un pret mai mare si pot influenta pretul final. În perioadele geroase, importurile de gaze cresc panã la un nivel de 30%. Cat priveste investitiile in sistem, in acest moment concesiunile sunt blocate de trei ani si nu se mai pot face in nicio localitate. În prezent, este in discutie aprobarea unei ordonante de urgentã care sã dea dreptul autoritãtilor publice locale sã concesioneze serviciul de alimentare cu gaze. Cum in judetul Vaslui sunt multi primari interesati de alimentarea cu gaze naturale, este de asteptat ca noi localitãti sã dispunã de acest serviciu. ‘Noi dorim sã dezvoltãm retelele de distributie si asteptãm ca sã fie deblocate respectivele concesiuni. În urmã cu douã sãptãmani am dat drumul la gaze in Banca’, a mai spus Adrian Tighici.