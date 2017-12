Tinerii din judetul Vaslui administreazã 704 firme

marți, decembrie 19, 2017, 3:00

Tinerii debutanti in afaceri si studentii au adus un plus de firme in economia judetului Vaslui. În total, la sfarsitul lunii octombrie 2017, erau inmatriculate in judet 297 de SRL-D-uri, din care 285 erau in functiune iar 12, radiate. Pentru a putea beneficia de setul de facilitãti, societatea trebuie sã fie infiintatã de un intreprinzãtor debutant de panã in 35 de ani, ca asociat unic, sau de cel mult 5 intreprinzãtori debutanti asociati. De asemenea, beneficiarii trebuie sã angajeze, cu contract de muncã, pe duratã nedeterminatã, cu normã intreagã, sã mentinã in activitate cel putin 2 salariati de la momentul obtinerii facilitãilor si sã reinvesteascã anuale cel putin 50% din profitul realizat in anul fiscal precedent. Tot la sfarsitul lunii octombrie 2017, studentii din judetul Vaslui aveau infiintate 407 societãti comerciale. Pentru a deveni buni intreprinzãtori, studentii nu plãtesc la administratia publicã localã taxele pentru obtinerea autorizatiei de desfãsurare a unor activitãti economice in mod independent. Alte facilitãti vizeazã scutirea achitãrii taxele de timbru pentru activitatea notarialã, aferente actelor in cazul cãrora este prev‘zutã obligativitatea incheierii acestora in forma autenticã. În primele zece luni ale acestui an, la Oficiul Judetean al Registrului Comertului Vaslui s-au inregistrat 1.134 persoane fizice si persoane jurdice. Afacerile lasate pe piatã se traduc in 737 SRL-uri si 231 de Întreprinderi Individuale. De asemenea, au mai fost inregistrate 138 de Persoane Fizice Autorizate si 27 de Întreprinderi Familiale.