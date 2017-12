Tigari de contrabanda descoperite la controlul de frontiera

marți, decembrie 5, 2017, 3:00

La sfarsitul sãptãmanii trecute, in PTF Albita s-au prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru a intra in tarã, conducand diverse mijloace de transport, un cetãtean roman si unul moldovean, in varstã de 31, respectiv 48 de ani. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amãnuntit asupra autovehiculelor si persoanelor, ocazie cu care echipa comunã de control a descoperit ascunse in lada de scule a autocamionului condus de cetãteanul din R. Moldova si in bordul autoturismului condus de cetãteanul roman, modificat prin sudare, cantitatea de totalã de 6.440 tigarete, de diferite mãrci, cu timbru de accizã R. Moldova. Conform prevederilor legale, a fost luatã mãsura retinerii tigãrilor, in valoare totalã de 1.443 lei, sanctionarea contraventionalã a bãrbatilor cu amendã in valoare totalã de 15.000 lei, precum si indisponibilizarea autoturismului in vederea confiscãrii.