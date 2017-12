Tepar «accidentat» de potentiala victimã!

joi, decembrie 14, 2017, 3:00

Un bãrbat în vârstã de 30 de ani a fost prins în flagrant de cãtre politisti, în timp ce încerca sã însele prin metoda „Accidentul” un bãrbat în vârstã de 86 de ani, din comuna Ivesti.

Politistii din cadrul Sectie 3 de Politie Ruralã Barlad au prins in flagrant un bãrbat in varstã de 30 de ani, din comuna Pogonesti, in timp ce acesta primea o sacosã in care presupunea cã se aflã suma de 10.000 lei, de la un bãrbat in varstã de 86 de ani. Flagrantul a fost organizat de cãtre politisti in urma sesizãrii, primite in dimineata zilei de 12 decembrie, de la bãrbatul de 86 de ani, din comuna Ivesti. Acesta le-a comunicat politistilor faptul cã a fost contactat telefonic de cãtre o persoanã de sex masculin, care s-a recomandat ca fiind avocatul gine – relui sãu, aflat in Anglia, unde a pro – vocat un accident de circulatie. Per – soana respectivã a solicitat suma de 10.000 lei, pentru ca procurorul de caz sã nu il aresteze pe ginerele sãu. Partea vãtãmatã a dat dovadã de prezentã de spirit. S-a declarat a fi de acord cu cererea persoanei necunoscute, stabilind ca banii sã fie preluati de cãtre ‘avocat’ de la domiciliul bãrbatului de 86 de ani, dupã care acesta a anuntat organele de politie. În momentul in care partea vãtãmatã inmana sacosa in care fusese instruit sã punã suma de 10.000 lei bãrbatului care s-a prezentat sã-i ridice si care s-a recomandat ca fiind avocat, au intervenit politistii si l-au prins in flagrant. L-au identificat ca fiind un bãrbat in varstã de 30 de ani, din comuna Pogonesti. Acesta a fost retinut pe o perioadã de 24 de ore, sub aspectul sãvarsirii infractiunii de inselãciune. Politistii urmeazã sã il prezinte la Parchetul de pe langã Judecãtoria Barlad, cu propunere de dispunere a unei mãsuri preventive. Politistii reamintesc astfel moda – litatea (cu putine variatii) prin care infractorii incearcã sã se imbo – gãteascã, pe seama unor persoane care dau curs cu usurintã solicitã – rilor telefonice de a depune bani in conturile unor persoane necu – noscute. Victimele sunt in general alese din randul persoanelor varstnice, vulnerabile, usor de impresionat, care au membri din familie in strãinãtate si care detin bani la domiciliu. Infractorii utilizeazã calitãti false (in general rudã cu victimele inselãciunilor, avocat, procuror) si solicitã telefonic diferite sume. Banii sunt ceruti sub pretextul cã rude apropiate (fiu, fiicã, ginere) sunt in spital sau au fost retinute de organele de politie pentru sãvarsirea unor accidente de circulatie (cu victime decedate sau rãnite grav). Banii solicitati reprezintã onorariul avocatului sau trebuie plãtiti victi – mei presupusului accident, pentru a fi evitatã intocmirea unui dosar penal si pedeapsa cu inchisoarea. Oricine poate fi implicat intr-un accident de circulatie, dar, intr-un moment critic ca acesta, singura urgen tã este cea medicalã, nicide – cum aspectul financiar. Atat victima, cat si autorul unui accident rutier nu au nevoie de bani ca sã primeascã ingrijiri medicale de urgentã. De asemenea, in conformitate cu reglementãrile in vigoare, un accident de orice fel, mai ales unul rutier grav, este anuntat de persoane oficiale, abilitate sã facã acest lucru. Primul sfat al politistilor pentru a evita o astfel de inselãciune este sã verificati dacã ruda respectivã este intr-adevãr rãnitã sau a avut un acci – dent, dandu-i un telefon. Trebuie retinut cã nici Politia, nici Parchetul, nu retin telefoanele mobile ale celor implicati intr-un accident rutier. De asemenea, cereti date despre unitatea medicalã, de politie sau parchet unde s-ar afla ruda si sunati la acele unitãti pentru confirmare. În niciun caz nu dati crezare imediat unor ‘povesti’ anuntate telefonic de persoane care pretind cã au calitate oficialã, ci verificati informatia printr-un apel la 112 sau sesizati cea mai apropiatã unitate de politie. În cazul in care vã apeleazã tele – fonic astfel de persoane, amanati cat puteti si verificati dacã informatia comunicatã este adevãratã sau nu. Solicitati interlocutorului cat mai multe detalii cu privire la eveni – mentul invocat (localitatea de producere a evenimentului, spitalul unde este internatã victima, date de contact etc.). Dacã nu vã sunt oferite astfel de informatii, solicitati o intalnire directã pentru a le da banii si sunati in acelasi timp la 112, cerand ajutorul Politiei. Se mãresc astfel sansele de a identifica infractorii si de a-i prinde in flagrant.