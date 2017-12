Soferul unui microbuz scolar în care se aflau 15 elevi, prins beat la volan!

joi, decembrie 14, 2017, 3:00

Politistii rutieri au întocmit dosar penal pe numele unui bãrbat de 47 de ani, care a condus un microbuz scolar în care se aflau 15 elevi, desi se afla sub influenta bãuturilor alcoolice.

Ieri dimineatã, la ora 7.40, politisti din cadrul Serviciului Rutier Vaslui, in timpul exercitãrii atributiilor de serviciu, la intersectia DN 15 D cu DC 110 Barzesti, au oprit pentru control conducãtorul unui microbuz destinat transportului de elevi. Conducãtorul auto, un bãrbat de 47 de ani, domiciliat in comuna Stefan cel Mare, a afirmat faptul cã transportã 15 elevi la scoalã, din localitatea Barzesti in localitatea Stefan cel Mare. Întrucat bãrbatul emana halenã alcoolicã, a fost testat de politisti cu aparatul alcooltest. Rezultatul testãrii a indicat valoarea de 0,41 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care bãrbatul a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Pe numele acestuia a fost intocmit dosar penal sub aspectul sãvarsirii infractiunii de conducerea unui autovehicul de cãtre o persoanã aflatã sub influenta bãuturilor alcoolice.