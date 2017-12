Societate agricolã condamnatã pentru obtinerea de fonduri ilegale de la APIA

joi, decembrie 7, 2017, 3:00

Tribunalul Vaslui a decis acordarea unei amende penale în sumã de 16.500 lei, echivalentul a 225 zile de închisoare, pentru SC Agronim SRL Lunca Banului, societate agricolã care, în 2008 – 2012, a folosit documente false pentru a obtine în mod ilegal de la APIA subventii în valoare totalã de peste 86.000 lei. În plus, societatea a fost penalizatã si de APIA, pe lângã returnarea prejudiciului, ea având interzis în a mai accesa subventii agricole o perioadã de timp. Firma în cauzã mai are si alte probleme, doar în acest an fiind executatã silit în trei râduri, pentru neachitarea unor credite sau a unor utilaje achizitionate.

Anul 2017 s-a dovedit a fi unul nefast pentru o societate agricolã din Lunca Banului, SC Agronim SRL, care are in exploatare mai multe mii de hectare de teren agricol pe Valea Prutului. Totul a pornit dupã ce APIA Vaslui s-a sesizat in legãturã cu neconformitatea unor documente pe baza cãrora reprezentantii societãtii ar fi dobandit, in perioada 20082012, subventii necuvenite in sumã de 86.366 lei. Pentru a acoperi prejudiciul, societatea a intrat in alte probleme financiare, astfel cã, dupã ce nu a mai putut echita leasingul pentru un tractor achizitionat de la o firmã de profil din Bucuresti, judecãtorii au impus executarea silitã. În afara tractorului, SC Agronim SRL a fost obligatã sã plãtescã si suma de 13.785 lei, ratele restante, plus dobanda aferentã. Ulterior, alte douã societãti au cerut in instantã executarea silitã, o firmã din Bacãu pentru suma de 21.824 lei, contravaloarea unor bunuri cumpãrate de societatea agricolã din Lunca Banului, iar o bancã, pentru suma de 22.848 euro, credit contractat si neachitat. Totul a culminat in luna august, atunci cand procurorii din cadrul Directiei Nationale AnticoruptieServiciul teritorial Iasi au dispus sesizarea instantei de judecatã, cu acordul de recunoastere a vinovãtiei, a incul patei SC AGRONIM SRL, pentru prejudiciul sãvarsit in dauna APIA. Societatea a fost acuzatã de sãvarsirea infractiunilor de participatie improprie la sãvarsirea infractiunii de fals intelectual si folosirea sau prezentarea cu reacredintã de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, dacã fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri. ‘În acordul de recunoastere a vinovãtiei, procurorii au retinut urmãtoarea stare de fapt: in perioada 2008-20012, inculpata SC Agronim SRL, prin administratorul sãu, a depus cu rea-credintã la APIA mai multe documente false, in scopul de a obtine in mod injust sume de bani in cadrul schemei unice de platã, pentru suprafete de teren pe care nu le detinea in realitate. În acelasi context, i-a determinat pe angajatii primãriei Primãriei Comunei Lunca Banului sã elibereze, fãrã vinovãtie, diverse documente care ulterior au fost depuse la APIA. Prin aceste demersuri, au fost obtinute fonduri nerambursabile in valoare totalã de 86.366 lei, sumã cu care APIA s-a constituit parte civilã in cadrul procesului penal’, se aratã in comunicatul transmis de DNA. Dosarul de urmãrire penalã, impreunã cu acordul de recunoastere a vinovãtiei au ajuns la Tribunalul Vaslui, instantã care, zilele trecute, a dat o primã sentintã in acest dosar. Astfel, judecãtorii au decis aplicarea, pentru prima infractiune, a unei amenzi penale de 9.000 lei, echivalentul a 90 zile de inchisoare, si, pentru al doilea capãt de acuzare, a unei amenzi de 135.000 lei, echivaentul a 135 zile de inchisoare. Prin contopirea celor douã pedepse, in sarcina SC Agronim SRL a fost stabilitã pedeapsa rezultantã a amenzii in cuantum de 16.500 lei. În plus, societatea este obligatã sã afiseze la sediul Primãriei Comunei Lunca Banului copia hotãrarii de condamnare, pe cheltuiala proprie, pentru o perioadã de o lunã. Sentinta nu este definitivã, insã este greu de crezut cã va fi contestatã de reprezentantii societãtii agricole incriminate. Trebuie spus cã SC Agronim SRL nu este singura acuzatã cã, folosind documente fase sau inexacte, ar fi obtinut subventii necuvenite de la APIA. Pe masa judecãtorilor Tribunalului Vaslui mai sunt, in diverse stadii de solutionare, mai multe astfel de dosare, de cele mai multe ori, inculpatii cooperand cu DNA si recunoscandu-si faptele, pentru a beneficia de reduceri substantiale ale pedepselor.