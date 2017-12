Sesiuni de informare cu angajatorii, la ITM Vaslui

marți, decembrie 19, 2017, 3:00

Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui desfãsoarã o campania de informare si constientizare cu privire la modificarea salariului brut, in contextul transferului contributiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat. Perioada de desfãsurare este cuprinsã intre 4 decembrie 2017- 31 ianuarie 2018 iar obiectivul actiunii este cresterea gradului de constientizare a entitãtilor care pot avea calitatea de angajator si folosesc fortã de muncã fãrã respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste consecintele sociale si economice pe care le produce munca nedeclaratã. Campania se adre – seazã entitãtilor care au calitatea de angajator, din toate domeniile de activitate – societãti comerciale, regii autonome, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, organizatii patronale si sindicale. Inspectorii de muncã vor oferi informatii despre principalele reglementãri cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de muncã, prevederile legale privind timpul de munca si timpul de odihnã, dispozitiile legale referitoare la contractul individual de muncã cu timp partial coroborate cu prevederile referitoare la obligatia angajatorului de a tine la locul de muncã evidenta orelor de muncã prestate de fiecare salariat etc. ITM va organiza la sediul propriu si la punctele de lucru ale institutiei din municipiile Barlad si Husi, mai multe sesiuni de informare. În luna decembrie, o primã intalnire a avut loc la Vaslui, pe 8 decembrie. În luna ianuarie, prima intalnire va avea loc pe 15, la Vaslui, pe 16 ianuarie, la Barlad, iar pe 17 ianuarie, la Husi.