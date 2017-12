Senatorul Hadârcã, pledoarie pentru reabilitarea drumului din Vama Albita

joi, decembrie 14, 2017, 3:00

Senatorul ALDE de Vaslui Ion Hadârcã îi cere ministrului Transporturilor, Felix Stroe, un plan concret de mãsuri pentru repararea sectoarelor de drum din Vama Albita, care sunt aproape impracticabile. Si asta nu doar pentru cã punctul vamal în cauzã capãtã, în contextul Centenarului Unirii, o „conotatie simbolicã deosebitã”, ci mai cu seamã pentru cã, anual, sute de mii de cetãteni români, dar nu numai, sunt afectati de starea deplorabilã a drumurilor din cel mai mare punct vamal de pe granita de est a tãrii.

Dupã ce, pentru repararea sectorului de drum din Vama Albita, a adresat interpelãri cãtre premierul Romaniei, cãtre Ministerul Finan – telor Publice si cãtre Ministerul Afacerilor Externe, senatorul ALDE de Vaslui Ion Hadarcã a fost informat cã doar Ministerul Transpor – turilor este competent in stabilirea prioritãtilor de finantare a proiec – tului de investitii pentru reabilitarea, modernizarea si repararea drumului si utilitãtilor punctului vamal Albita, in calitate de ordonator principal de credite. Un rãspuns a primit Hadarcã si de la cabinetul premierului, fiindui detaliatã ‘situatia la zi’ legatã de solutionarea problemei. Astfel, ‘prin Programul Operational Comun Romania-Moldova 2014-20120, Obiectivul Tematic 8 – Probleme comune in domeniul sigurantei si securitãtii – proiectul Reabilitarea si modernizarea birourilor vamale de frontierã de pe granita Romania – Moldova, respectiv birourile vamale Albita – Leuseni, Sculeni – Sculeni si Giurgiulesti – Giurgiulesti, se are in vedere modernizarea obiectivului mentionat, implicit si a utilitãtilor. Sa stabilit un calendar de depunere a cererii de finantare si a documentatiilor subsecvente, in prezent fiind finalizatã etapa intocmirii studiilor de fezabilitate’, se aratã in rãspunsul primit de la cabinetul primului-ministru. Într-o nouã interpelare, de data aceasta adresatã ministrului Transporturilor, Felix Stroe, Ion Hadarcã subliniazã cã, ‘in pofida tuturor promisiunilor anterioare privind problemele legate de starea punctului vamal Albita, drumul rãmane, de circa trei decenii incoace, intr-o stare greu de traversat, nefiind reparat si reabilitat deloc in toti acesti ani, riscand sã devinã impracticabil. Subliniez cã, in contextul sãrbãtoririi Centenarului Unirii, punctul vamal Albita capãtã o conotatie simbolicã deosebitã, prin urmare, solicitã si o atentie deosebitã in acest context aniversar. În consecintã, pentru gãsirea de urgentã a mãsurilor pentru reabilita – rea drumului de pe soseaua DE581, al punctul vamal Albita, solicit sã analizati prezenta interpelare, sã mã informati nu doar despre ‘calendarul de depunere a cererii si documentatiilor’, ci si despre termenul concret de finalizare a reabilitãrii si modernizãrii drumului si utilitãtilor punctului vamal Albita si sã includeti in Bugetul de Stat pentru anul 2018 ‘Reabilitarea segmentului de drum al punctului vamal Albita de pe soseaua DE-581′ ca proiect operational prioritar’, ii cere Hadarcã ministrului Transpor – turilor. Pentru a fi mai convingãtor in acest demers, senatorul vasluian l-a invitat pe ministrul Stroe sã facã, in viitorul apropiat, o deplasare de serviciu la fata locului, ‘pentru a ne edifica, impreunã cu autoritãtile locale din Iasi si Vaslui, despre situatia si angajamentele ferme in acest caz’, a conchis Ion Hadarcã.