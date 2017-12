Semne rele anul (economic) are!

joi, decembrie 28, 2017, 3:00

Într-un singur an, firmele strãine din judetul Vaslui si-au redus capitalul social subscris cu aproape 2 milioane de euro. În judet mai are active 426 de societãti strãine, cu un capital social total de 37,7 milioane de euro. Dacã patronii strãini îsi radiazã afacerile din Registrul Comertului, investitorii autohtoni au datorii tot mai mari. La 31 octombrie, un numãr de 3.280 de agenti economici aveau obligatii fiscale neachitate de 53 de milioane de lei.

O parte din oamenii de afaceri strãini care si-au deschis firme in judetul Vaslui isi retrag capitalul investit. Conform datelor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), in cursul unui singur an, valoarea capitalului social subscris de societãtile cu participare strãinã a scãzut cu aproape 2 milioane de euro. În perioada 199131 decembrie 2015, in judetul Vaslui au fost inmatriculate 403 firme, adicã un procent de 0,19% din totalul societãtilor strãine inscrise in tara noastrã. Valoarea investitiilor realizate in judetului Vaslui se ridica la suma de 39.490.000 euro. Potrivit datelor statistice publicate de ONRC, in perioada 199131 decembrie 2016, in judetul activau 426 de firme strãine, care aveau un capital subscris de 37.703.000 lei. Cu acest sold de valutã investit in economia localã, Vasluiul se claseazã pe ultimul loc in tarã in ceea ce priveste numãrul firmelor cu capital strãin si pe locul 41, penultimul, la valoarea capitalului social total. Practic, din cele 209.814 firme strãine care sunt active in Romania, cele 426 societãti existente in judetul Vaslui reprezintã un procent de numai 0,2%! Si luna noiembrie a acestui an se inscrie in acest trend negativ al investitiilor strãine. În timp ce in economia vasluianã nu a fost inregistratã nicio firmã strãinã nouã, douã societãti au fost radiate din Regsitrul Comertului. În acest ritm, s-a ajuns ca judetul Vaslui sã detinã cei mai putini angajati din Romania care lucreazã in companii strãine. La inceputul anului curent, din cei peste 50.000 de angajati de la nivelul judetului, doar 1.025 lucrau in cadrul unei societãti cu capital strãin. La nivelul Moldovei, situatia persoanelor care lucreazã in companii strãine este urmãtoarea: Iasi11.286 de angajati, Bacãu7.731 angajati, Suceava5.196 angajati, Neamt4.050 angajati, Galati4.066 angajati, Botosani2.344 angajati si Vrancea cu 1.523 angajati.

Nici firmele românesti nu o duc mai bine

Tot mai multe societãti comerciale din judetul Vaslui nu reusesc sã isi achite datoriile la bugetul consolidat al statului. În ultimul an si jumãtate au crescut atat numãrul contribuabililor persoane juridice cu restante la visteria statului, cat si valoarea arieratelor recuperabile. Conform datelor Administratiei Judetene a Finantelor Publice Vaslui, la data de 31 octombrie 2017, un numãr de 3.280 contribuabili persoane juridice aveau obligatii fiscale neachitate la bugetul general consolidat al statului. Valoarea arieratelor recuperabile de la persoane juridice, inregistrate in evidenta Fiscului, se ridicã la suma de 53,09 milioane de lei. Pe bugete, situatia se prezintã astfel: 32,7 milioane de lei reprezintã arieratele bugetului de stat, urmate de arieratele bugetului asigurãrilor sociale de stat, in valoare de 14,05 milioane de lei. De asemenea, 5,73 milioane de lei reprezintã arierate inregistrate la bugetul asigurãrilor sociale de sãnãtate si 604 mii lei la bugetul asigurãrilor pentru somaj. Valoarea arieratelor bugetare esalonate la platã este de 13 milioane de lei, in timp ce 28,3 milioane de lei se aflã in procedura de executare silitã. Domeniile de activitate din care fac parte persoanele juridice ce detin arierate ale bugetului consolidat al statului sunt constructii, prestãri servicii, agriculturã, industrie usoarã, comert cu amãnuntul. Altfel spus, cam tot ce inseamnã afacere in judetul Vaslui!