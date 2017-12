Sefii CJ, restanti la concedii

miercuri, decembrie 13, 2017, 3:00

Multele probleme ale vasluienilor i-au împiedicat pe sefii judetului sã îsi facã integral concediile de odihnã. Spre exemplu, Dumitru Buzatu, presedintele CJ, care mai are de efectuat 23 de zile de concediul aferent anului 2017, va cere permisiunea consilierilor judeteni sã le reporteze în 2018. la fel vor proceda si cei doi vicepresedinti, care, în total, au multe zile de concediu de odihnã neefectuate decât poate beneficia un bugetar obisnuit într-un an. Partea bunã este cã numeroasele lor deplasãri în interes de serviciu, inclusiv la întruniri de partid, s-au soldat, pentru 2018, cu alocãri impresionante de fonduri de la bugetul de stat pentru judetul Vaslui.

Prea ocupati cu treburile judetului, dar si campaniile electorale de anul trecut, alegerile locale, in urma cãrora si-au castigat postul la conducerea judetului, si cele parlamentare, in urma cãrora partidul pe care-l reprezintã a ajuns la guvernare cu o majoritate covarsitoare, Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, si cei doi vicepresedinti, Ciprian Trifan si Vasile Mariciuc, nu au apucat, in 2016, sã-si ia integral concediile de odihnã. În aceste conditii, la sfarsitul anului trecut, cei trei au obtinut, din partea consilierilor judeteni, acceptul ca zilele restante, 8 zile, respectiv 13 si 8 zile de concediu de odihnã, sã si le poatã lua in decursul acestui an, conform legii. Din pãcate pentru cei trei conducãtori ai judetului, multiplele probleme cu care vasluienii s-au confruntat in acest an, mãriri de salarii ale bugetarilor, lipsa banilor in primãrii, probleme in implementarea de proiecte de reablitare a infrastructurii si, mai nou, dificultãtile financiare ale DGASPC, care au dus la intarzierea cu douã luni a plãtii salariilor celor peste 2.600 de angajati, i-au privat, din nou, de concedii. Multiplele deplasãri in afara judetului, fie la sedinte de partid, ori pentru rezolvarea problemelor de buget sau a gunoiului produs de vasluieni, au fost, asa cum se cuvenea, incluse la capitolul deplasãri in interes de serviciu. În aceste conditii, presedintele Buzatu a rãmas cu 23 de zile de concediu de odihnã aferente anului 2017 neefectuate, iar vicepresedintele Ciprian Trifan, cel care i-a tinut de cele mai multe ori locul, cu o restantã de 24 de zile, mai bine de jumãtate de concediu, zile pe care, din cauza evenimentelor programate, nu si le pot efectua in perioada rãmasã panã la sfarsitul anului. Nici mãcar vicepresedintele Vasile Mariciuc, cel mai prezent la birou in acest an, nu a reusit sã-si ia toate zilele de concediu la care ar fi avut dreptul, rãmanandu-i restante nu mai putin de 13 zile. În aceste conditii, cei trei vor solicita conslierilor judeteni permisiunea ca efectuarea zilelor de concediu restant sã sã facã pe parcursul anului viitor. Au si argumente: problema salariilor angajatilor DGASPC a fost rezolvatã, cel putin pentru acest an, in mod fericit, problema gunoiului, la fel, deschiderea gropii de gunoi de la Rosiesti urmand a se face cat de curand, prin atribuirea, in sfarsit, a contractului aferent, drumurile judetene vor primi finantare in vederea reabilitãrii prin PNDL 2… Mai mult, bugetele judetului si institutiilor din subordine, inclusiv ale UAT-urilor, pentru anul 2018 se anuntã a fi mai mari ca niciodatã, dovadã a muncii de convingere depusã de presedintele Buzatu la varful conducerii partidului si a guvernului.