Se va putea cumpãra vechime în muncã si în anul 2018

vineri, decembrie 8, 2017, 3:00

Bogdan Isabel, directorul Casei Judetene de Pensii (CJP) Vaslui, a precizat cã este posibil ca Legea nr. 186/2016 privind plata retroactivã a contributiilor de asigurãri sociale sã fie prelungitã si in anul 2018. Actul normativ a intrat in vigoare in data de 27 octombrie 2016, iar termenul de aplicare al legii s-a prelungit din luna aprilie, panã la 31 decembrie 2017. În tot acest timp, sute de persoane din judetul Vaslui au cumpãrat vechime, pentru a putea iesi la pensie conform prevederilor legislatiei in domeniu. În total, la CJP Vaslui au fost inregistrate 430 contracte de cumpãrare a vechimii, in valoare de 2,5 milioane de lei. Potrivit actului normativ, se poate cumpãra vechime dupã anul 2011. Orice persoanã poate incheia contract de asigurare socialã indiferent de cetãtenie, cu domiciliul sau resedinta in Romania, dacã indeplineste, cumulativ, urmãtoarele conditii – nu are calitatea de pensionar la data incheierii contractului de asigurare socialã, nu a avut calitatea de asigurat in sistemul public de pensii sau in alte sisteme neintegrate acestuia, in perioada pentru care se solicitã asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare in sistemul public de pensii si nu a avut obligatia asigurãrii in sistemul public de pensii in perioada pentru care se solicitã o astfel de asigurare.