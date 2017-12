Se recalculeazã pensiile pentru grupele de muncã

miercuri, decembrie 20, 2017, 3:00

Pensionarii care au muncit in conditii grele de muncã, fiind incadrati in grupa superioarã de muncã (fostele grupe I si a II-a de muncã), beneficiazã de recalcularea pensiilor conform prevederilor Legii nr. 192/2015. Este vorba despre pensionarii ale cãror drepturi au fost stabilite anterior datei de 1 ianuarie 2011. Isabel Bogdan, directorul Casei Judetene de Pensii Vaslui, a precizat cã aceastã recalculare se aplicã pensionarilor care nu au beneficiat de mãsurile de majorare aplicate in perioada 2008 – 2011. Acestia nu s-au bucurat de majorare deoarece la determinarea punctajului mediu anual numãrul total de puncte realizate s-a impãrtit la un stagiu complet de cotizare mai mic decat cel general, prevãzut de legea cadru. ‘Hotãrarea Guvernului nr. 291/2017 nu adaugã la lege, ci vine sã explice aceste stagii complete de cotizare si sã precizeze etapele de recalculare, fiind un act normativ care completeazã normele de aplicare ale prevederilor legii sistemului public de pensii. Nciuna dintre pensiile recalculate nu va scãdea, iar in situatiile in care pensia recalculatã va fi mai micã, se va mentine in platã punctajul mediu anual si cuantumul aferent, anterior recalculãrii’, a spus Isabel Bogdan. Din cei 101.965 de pensionari din judetul Vaslui, 23.689 persoane incaseazã lunar pensia minimã, in valoare de 520. În evidentele oficiale sunt inregistrati 75.965 pensionari la limita de varstã, 11.287 pensionari de urmas, 9.807 pensionari de invaliditate, 3.046 beneficiari de legi speciale, 1.292 pensionari cu pensie anticipatã partialã si 256 pensionari cu pensie anticipatã.