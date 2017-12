Sculptorul Gheorghe Alupoaei, Cetãtean de Onoare al municipiului Vaslui

joi, decembrie 28, 2017, 3:00

Profesorul si sculptorul Gheorghe Alupoaei, ale cãrui opere strãjuiesc multe dintre scolile si institutiile publice din Vaslui si Bârlad, a primit titlul de „Cetãtean de Onoare al municipiului Vaslui”. Maestrul devine astfel cel de-al 28-lea cetãtean de onoare a municipiului, titlu care rãsplãteste personalitãtile care si-au adus contributia la dezvoltarea orasului.

În ultima sedintã a Consiliului Local al municipiului Vaslui, la propunerea primarului Vasile Pavãl, in urma votului unanim al consilierilor locali, activitatea sculptorului si profesorului Gheorghe Alupoaei a fost rãsplãtitã cu titlul de ‘Cetãtean de Onoare al municipiului Vaslui’. ‘Dorim astfel sã recunoastem si sã ono rãm creatia si personalitatea unui mare artist si dascãl al Vasluiului, domnul Gheorghe Alupoaei, cel care, prin realizãrile sale, se inscrie incontestabil in randul celor care fac cinste acestui oras, promovand imaginea spiritualitãtii si a culturii acestor locuri in tarã si peste hotare. Consider cã domnul profesor Gheorghe Alupoaei, artist de aleasã spitã si dascãl dãruit educatiei estetice, a dãruit orasului, judetul, dar si romanilor de departe, semne concrete ale creatiei sale, semne ce au devenit repere ale armoniei si specificitãtii acestor meleaguri moldovene. Din dorinta de a omagia opera si distinsa sa carierã didacticã, propun Consiliului Local al Municipiului Vaslui acordarea titlului de cetãtean de onoare domnului Gheorghe Alupoaei’, si-a motivat primarul Vasile Pavãl initiativa. Prezent la sedintã, vizibil emotionat de distinctia primitã, Gheorghe Alupoaei a multumit celor prezenti: ‘Am ascultat atatea lucruri care au avut printre ele numele meu si vã spun sincer cã pe multe dintre ele nu le merit asa de mult. Nu sunt din judetul Vaslui, dar sunt moldovean, iar acum mã simt ca si cum apartin dintotdeauna acestor meleaguri. În sculptura mea, am incercat sã surprind personalitãtile care sunt repere ale istoriei noastre, ale moralitãtii noastre. Sunt onorat de acest titlu, care pot spune cã vine ca o incununare a carierei mele’, a declarat profesorul Gheorghe Alupoaei. Nãscut la 18 martie 1944, in Zamostea, judetul Suceava, Gheorghe Alupoaie a absolvit Facultatea de Arte Plastice din Iasi, specializarea Graficã si Sculpturã, si si-a inceput cariera la Barlad, la Liceul ßMihai Eminescu’, unde a profesat timp de nouã ani. Acolo a realizat prima lucrare de sculpturã: portretul unui coleg de catedrã, profesorul de istorie George Popescu, dupã care a urmat bustul lui Gheorghe Rosca Codreanu. În 1976, i s-a oferit un post de inspector scolar la Vaslui, unde s-a stabilit, fiind profesor la Grupul Scolar „Stefan Procopiu’. În perioada 1996-2007, Gheorghe Alupoaei a fost profesor la gimnaziul ßElena Cuza’ din Vaslui, timp in care, pe langã activitatea de dascãl, a continuat sã sculpteze. Mare parte dintre operele sale strãjuiesc unitãti de invãtãmant ori institutii publice din municipiile Vaslui si Barlad: bustul lui Gheorghe Rosca Codreanu ori cel al lui Constantin Parfene, al lui Emil Garleanu, al academicianului Stefan Procopiu sau al lui Spiru Haret, busturi ale unor mari personalitãti ale istoriei sau literaturii romanesti, printre care se numãrã cele ale lui Stefan cel Mare, Vasile Alecsandri, Mihail Kogãlniceanu, Alexandru Ioan Cuza, Elena Cuza sau Mihai Eminescuiatã doar o parte dintre operele dãruite eternitãtii de sculptorul vasluian. Complexul sculptural in fontã „Pro Patria’, de la Movila lui Burcel, statuia lui Stefan cel Mare, in bronz, ridicatã in curtea Catedralei Episcopale din Husi, medalionul in bronz al academicianului Anghel Ruginã, statuia in bronz a lui Nicolae Milescu Spãtarul sunt alte creatii ale renumitului sculptor. Chiar si la venerabila varstã de 73 de ani, maestrul Gheorghe Alupoaei continuã sã lucreze, ultima sa creatie, bustul generalului Ioan Rãscanu fiind recent amplasat pe strada Mihail Kogãlniceanu, din centrul municipiului Vaslui.