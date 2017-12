Schimbare temporarã de gardã la conducerea DGASPC Vaslui

joi, decembrie 14, 2017, 3:00

Starea de sãnãtate a directorului general al DGASPC Vaslui, Ionel Stefãnicã Armeanu, si Statutul Functionarilor Publici, care prevede suspendarea din functia de conducere exercitatã pentru incapacitate temporarã de muncã dupã o perioadã mai mare de 30 de zile, face ca, temporar, atributiile acestuia sã fie preluate de Ioan Buruianã actualul director executiv al institutiei.

La inceputul lunii noiembrie, Ionel Stefãnicã Armeanu a suferit o afectiune cardiacã gravã, bloc de ramurã, care a dus la spitalizarea sa, in prezent, acesta fiind sub medicatie specificã panã ce starea sa generalã va permite sã fie operat. Conform unor surse, directorul general al DGASPC urmeazã, de aproape o lunã, un tratament experimental, care si-a dovedit eficienta, sistemul circulator ajungand sã lucreze la circa 30% din capacitate. Este posibil ca el sã nu mai revinã in activitate, la recomandãrile medicilor, si sã iasã la pensie, dupã mai bine de 40 de ani de muncã in sistemul de protectie a copilului. Panã atunci insã, conducerea CJ Vaslui va supune atentiei consilierilor douã propuneri de hotãrari, una privind suspendarea temporarã din functie a lui Ionel Stefãnicã Armeanu si alta, privind promovarea temporarã pe functia de director general, cu salarizarea aferentã, a actualului director executiv al institutiei, Ionel Buruianã. Avand o vechime in muncã de 41 de ani, din care o bunã parte in functii de conducere a DGASPC Vaslui, acesta va prelua atributiile aferente sefului institutiei care, la acest moment, este nu doar cel mai mare angajator din judet, cu peste 2.600 de angajati, dar rãspunde si de destinele a cateva mii de copii, bãtrani, persoane cu handicap ori alte persoane cu nevoi speciale. În 2017, DGASPC s-a confruntat cu probleme bugetare deosebite, din cauza fondurilor insuficiente primite de la bugetul de stat, care au dus la plata cu intarziere a salariilor angajatilor, dar si a bunurilor si serviciilor ce trebuie asigurate persoanelor asistate. În plus, un raport al Curtii de Conturi a scos la ivealã o folosire defectuoasã a fondurilor institutiei, prin unele cheltuieli efectuate asupra cãrora planeazã unele suspiciuni cu privire la corectitudinea si oportunitatea lor. Conform fisei postului, Buruianã va fi ordonatorul secundar de credite, girand orice cheltuialã a Directiei, urmand ca, in aceastã perioadã, sã pregãteascã si bugetul institutiei pentru anul 2018 si sã supunã atentiei CJ proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si planul anual de actiune. În plus, el va coordona intreaga activitate a DGASPC si va controla activitatea personalului institutiei.