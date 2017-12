Sase sute de persoane au beneficiat de consultatiile gratuite din Vaslui si Bârlad

vineri, decembrie 15, 2017, 3:00

600 de persoane au participat la campania de consultatii oftalmologice gratuite si mãsurarea tensiunii oculare cu tema „Ochii – poarta deschisã catre suflet”, derulatã de compania Lent Optik în perioada 4-9 decembrie, în municipiile Vaslui si Bârlad.

Din totalul participantilor la consultatii, 75% au fost femei iar 25%, bãrbati. În urma investigatiilor, persoanele participante au primit recomandãri si retete specifice, precum si trimiteri cãtre centrele de oftalmologie, pentru a corecta problemele mai grave. În cadrul consultatiilor au fost descoperite afectiuni oculare la 25% din participanti, acestia fiind directionati cãtre medici oftalmologi pentru investigatii mai amãnuntite si tratamente. ßPrin aceastã campanie, incercãm sã atragem atentia asupra importantei sãnãtãtii ochilor si a consultatiilor oftalmologice periodice. Desfãsurand campania concomitent in Vaslui si Barlad, Lent Optik si-a propus sã vinã in sprijinul persoanelor care ajung mai rar la medic. Folosim o aparaturã performantã, cu care putem sã diagnosticãm multe probleme patologice, iar in cazul problemelor mai grave, ii directionãm pe pacienti spre centrele de oftalmologie. Consultatiile sunt absolut gratuite, indiferent dacã oamenii isi cumpãrã sau nu ochelarii de la noi’, a declarat Marian Stoican, manager Lent Optik. Campania din judetul Vaslui continuã programul de CSR derulat in Judetele Cluj, Caras-Severin si Hunedoara, in perioada noiembrie-decembrie, in cadrul cãruia 7.700 de persoane au beneficiat de consultatii oftalmologice gratuite. Campania socialã ßOchii – poarta deschisa catre suflet’ beneficiazã de sprijinul urmãtoarelor publicatii: 7 zile, Avantul Liber, BdB News, Bucuresti Life, Clarissa, Clujul de buzunar, Cluj.com, Cotidianul Transilvan, Dacic Cool, Dejeanul, Dejul Meu, Gherleanul, În Oras, În Turda, Monitorul de Vaslui, PresaLocala.com, Radio Resita, Reper 24, Romania pozitivã, Stirile CS, Stiri din Apahida, Stiri din Campina, Turda Info, Turda Live, Turda News, Ziarul Exclusiv, ziar15minute. Lent Optik cuprinde o echipã de specialisti in executarea de ochelari pentru vedere, consultatii oftalmologice, eliberãri retete, determinarea dioptriilor, ochelari de soare, ochelari de calculator, accesorii si reparatii specifice. Toate produsele si serviciile companiei sunt controlate si evaluate dupã un plan bine stabilit anterior. În perioada 2012-2017, Lent Optik a derulat mai multe campanii sociale oferind consultatii oftalmologice gratuite locuitorilor din sute de localitãti din toate zonele tãrii. În urma investigatiilor din cadrul campaniilor, participantii au primit recomandãri si retete specifice cãtre centrele de oftalmologie pentru corectarea problemelor mai grave.